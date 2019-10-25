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Formula 1 / Meksika GP / Antrenman raporu

Meksika GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı

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Meksika GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 16:31

2019 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika GP öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton en hızlı isim olmayı başardı.

Meksika'da gece ve sabah yağan yağmurdan ötürü seansın başlangıcında pistin bazı bölümleri ıslaktı ve sürücülerin bazıları geçiş lastikleriyle piste çıktı.

Ancak ilk dakikalardan itibaren pist kurumaya başladı ve sürücüler kuru zemin lastikleriyle piste çıktılar.

Ancak tüm bunlardan ötürü seansın ilk 25 dakikasında zaman turu atılmadı ve pek çok sürücü yol tutuş problemleri yaşayıp, pist dışına taştı.

Seans içerisindeki en büyük olay Racing Point pilotu Lance Stroll'ün aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıydı.

Tekrarlarda Stroll'ün son virajda bariyerlere çarptığı ve çok büyük bir hasar olmadığı için garaja dönebildiği görüldü. Ancak bu olay yüzünden seans bir süre kırmızı bayrakla durduruldu.

Liderlik mücadelesinde ise Mercedes, Ferrari ve Red Bull yakın bir görüntü çizdi. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, şampiyon olma ihtimalinin bulunduğu hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve 1:17.327 ile seansın en hızlı ismi oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın son bölümünde derecesini geliştirdi ve 1:17.446'lık turuyla Hamilton'ın 0.119 saniye gerisinde ikinci oldu.

Leclerc en hızlı turunu tıpkı Sebastian Vettel gibi orta hamurla attı.

Leclerc'i de sadece 0.015 saniye geriden Red Bull pilotu Max Verstappen takip etti.

Böylelikle bu üç pilot sadece 0.134 saniye içinde dizilmiş oldular.

 

Bu üç pilotun gerisinde Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon yer aldı. Taylandlı sürücü, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde kalırken, onu sadece 0.056 saniye geriden Mercedes'in diğer pilotu ve son yarış Japonya GP'nin galibi Valtteri Bottas takip etti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 1:18.005'lik derecesiyle 0.891 saniye geride altıncı oldu. Alman pilot, takım arkadaşının ise 0.7 saniye gerisinde kaldı.

McLaren'dan Carlos Sainz 1.074 saniye geride orta grubun lideri olurken, onu Toro Rosso sürücüleri Pierre Gasly ve Daniil Kvyat takip etti. Toro Rosso sürücüleri turlarını orta hamurla attılar.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 10. sırada kendisine yer bulurken, Renault sürücüsü Nico Hulkenberg 11., Haas'tan Kevin Magnussen 12., Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 13. oldu.

McLaren'dan Lando Norris 14. olurken, Renault'dan Daniel Ricciardo 15. sırada yer aldı.

En hızlı turlarını orta hamurla kaydeden Racing Point sürücüleri Lance Stroll ve Sergio Perez sırasıyla 16. ve 17. olurlarken, Haas'tan Romain Grosjean 18. sırada kendisine yer buldu.

Williams sürücüleri son iki sırada yer alırlarken, George Russell 19., Robert Kubica yerine seansa katılan Nicholas Latifi 20. oldu.

Meksika'daki 2. antrenman seansı TSİ 22:00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 25 01'17.327    
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 01'17.446 00.119 00.119
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 17 01'17.461 00.134 00.015
4 Thailand Alexander Albon Red Bull 21 01'17.949 00.622 00.488
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 25 01'18.005 00.678 00.056
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari 20 01'18.218 00.891 00.213
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 21 01'18.401 01.074 00.183
8 France Pierre Gasly Toro Rosso 23 01'18.593 01.266 00.192
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 27 01'18.835 01.508 00.242
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 22 01'18.959 01.632 00.124
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 22 01'19.011 01.684 00.052
12 Denmark Kevin Magnussen Haas 22 01'19.013 01.686 00.002
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 01'19.205 01.878 00.192
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 01'19.299 01.972 00.094
15 Australia Daniel Ricciardo Renault 23 01'19.499 02.172 00.200
16 Canada Lance Stroll Racing Point 21 01'19.679 02.352 00.180
17 Mexico Sergio Perez Racing Point 23 01'19.717 02.390 00.038
18 France Romain Grosjean Haas 22 01'19.850 02.523 00.133
19 United Kingdom George Russell Williams 26 01'20.548 03.221 00.698
20 Canada Nicholas Latifi Williams 30 01'21.566 04.239 01.018
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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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