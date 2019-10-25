Meksika GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı

Meksika'da gece ve sabah yağan yağmurdan ötürü seansın başlangıcında pistin bazı bölümleri ıslaktı ve sürücülerin bazıları geçiş lastikleriyle piste çıktı.

Ancak ilk dakikalardan itibaren pist kurumaya başladı ve sürücüler kuru zemin lastikleriyle piste çıktılar.

Ancak tüm bunlardan ötürü seansın ilk 25 dakikasında zaman turu atılmadı ve pek çok sürücü yol tutuş problemleri yaşayıp, pist dışına taştı.

Seans içerisindeki en büyük olay Racing Point pilotu Lance Stroll'ün aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıydı.

Tekrarlarda Stroll'ün son virajda bariyerlere çarptığı ve çok büyük bir hasar olmadığı için garaja dönebildiği görüldü. Ancak bu olay yüzünden seans bir süre kırmızı bayrakla durduruldu.

Liderlik mücadelesinde ise Mercedes, Ferrari ve Red Bull yakın bir görüntü çizdi. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, şampiyon olma ihtimalinin bulunduğu hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve 1:17.327 ile seansın en hızlı ismi oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın son bölümünde derecesini geliştirdi ve 1:17.446'lık turuyla Hamilton'ın 0.119 saniye gerisinde ikinci oldu.

Leclerc en hızlı turunu tıpkı Sebastian Vettel gibi orta hamurla attı.

Leclerc'i de sadece 0.015 saniye geriden Red Bull pilotu Max Verstappen takip etti.

Böylelikle bu üç pilot sadece 0.134 saniye içinde dizilmiş oldular.

Bu üç pilotun gerisinde Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon yer aldı. Taylandlı sürücü, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde kalırken, onu sadece 0.056 saniye geriden Mercedes'in diğer pilotu ve son yarış Japonya GP'nin galibi Valtteri Bottas takip etti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 1:18.005'lik derecesiyle 0.891 saniye geride altıncı oldu. Alman pilot, takım arkadaşının ise 0.7 saniye gerisinde kaldı.

McLaren'dan Carlos Sainz 1.074 saniye geride orta grubun lideri olurken, onu Toro Rosso sürücüleri Pierre Gasly ve Daniil Kvyat takip etti. Toro Rosso sürücüleri turlarını orta hamurla attılar.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 10. sırada kendisine yer bulurken, Renault sürücüsü Nico Hulkenberg 11., Haas'tan Kevin Magnussen 12., Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 13. oldu.

McLaren'dan Lando Norris 14. olurken, Renault'dan Daniel Ricciardo 15. sırada yer aldı.

En hızlı turlarını orta hamurla kaydeden Racing Point sürücüleri Lance Stroll ve Sergio Perez sırasıyla 16. ve 17. olurlarken, Haas'tan Romain Grosjean 18. sırada kendisine yer buldu.

Williams sürücüleri son iki sırada yer alırlarken, George Russell 19., Robert Kubica yerine seansa katılan Nicholas Latifi 20. oldu.

Meksika'daki 2. antrenman seansı TSİ 22:00'de başlayacak.

Seans sonucu: