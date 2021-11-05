Meksika GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

Geçen yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Meksika Grand Prix'si, bir yıl aradan sonra takvime geri döndü ve cuma günü beklendiği üzere hava sıcaklığı çok yüksek değildi.

Hava sıcaklığı seansa başlarken 17 derece civarındaydı ve seans sonuna doğru 19 dereceye kadar çıktı.

Seansın ilk dakikalarında pistin üzerinde çok fazla toz vardı ve özellikle ilk virajda pist dışına taşan sürücüler oldu. Bu isimler arasında Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Kimi Raikkonen de vardı.

Hatta Hamilton ve Raikkonen ilk virajda pist dışına çıkıp, olması gereken yerden piste dönmedikleri gerekçesiyle inceleme altına alındılar.

Seansın öne çıkan olayları ise Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Sergio Perez'in, stadyum bölümünden sonra araçlarının arka tarafını kaybedip spin atmalarıydı.

Her iki pilot da araçlarını durduramadı ve bariyerlere çarptı. İkisinin de arka kanadı kırıldı ve pite dönmeyi başarsalar da, uzun süre garajda kalmak zorunda kaldılar.

Red Bull Racing RB16B rear wing broken Fotoğraf: Giorgio Piola

Zaman tablosuna bakıldığında ise dereceler, birbirlerine nispeten yakındı. Mercedes ve Red Bull sürücüleri yine ön plana çıktılar. Aynı şekilde güçlü olması beklenen AlphaTauri de Pierre Gasly ile hep ilk beş içerisindeydi.

İlk 35 dakika geride kalırken Verstappen, sert lastikle liderdi. Daha sonra Valtteri Bottas, 1:19'un altına indi ve 1:18.834'lük turuyla zaman tablosunda liderliğe çıktı.

Verstappen, bu tura 1:18.464 yapıp yanıt verse de, Bottas 1:18.341 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Fin pilot böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Lewis Hamilton, frenlemede aracından pek memnun değildi ve birkaç kez lastiklerini kilitledi. Bitime yaklaşık 15 dakika kala 1:18.417 yapan İngiliz pilot, ilk seansı takım arkadaşının 0.076 saniye gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Mercedes bu sonuçla, tıpkı Amerika'da olduğu gibi Meksika'da da ilk seansı 1-2 tamamlamış oldu.

Üçüncülük Red Bull pilotu Verstappen'in oldu. Hollandalı pilot, Red Bull'un güçlü olması beklenen pistte, sert lastiklerle iyi turlar çıkardı ancak yumuşak lastikte Bottas'ın turundan 0.123 saniye yavaş kalınca, üçüncü oldu.

Yerel kahraman Perez, seansa erken başlayan isimlerden biriydi ancak attığı spin ve arka kanadı kırmasının ardından bir süre garajda kaldı. Son bölümde peş peşe turlar atan Perez, 0.269 saniye geride dördüncü oldu. Böylelikle ilk dört sadece 0.269 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri ile ilk beşi tamamlayan isim oldu. AlphaTauri'nin iyi bir yüksek yere basma gücü paketi olduğu zaten biliniyordu ve Gasly, ilk seansta lider Bottas'ın sadece 0.644 saniye gerisinde kalarak beşinci oldu ve hafta sonuna iyi başladı. Sadece bu beş isim 1:19'un altına indi.

Diğer sürücüler ise en az 1 saniye geride kaldılar. Ferrari pilotu Carlos Sainz, Ferrari'nin iyi olmasının beklendiği pistte 1:19'un altına inemedi ve 1.122 saniye geride altıncı oldu. İspanyol pilotun takım arkadaşı Leclerc ise sekizinci sırada yer aldı. Ferrari SF21 seans boyunca epey dengesizdi ve Leclerc birden fazla kez aracının arka kısmını kaybetti ancak yine de ikinci bir kazayı önledi. Monakolu pilotun turu, Sainz'dan 0.204 saniye yavaştı

Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, son 15 dakikalık bölümde attıkları turlarla ilk ona girdiler. Alonso, bitime kısa bir süre kala attığı turla Leclerc'in sadece 0.092 saniye önünde yedinci olurken, takım arkadaşı Ocon kendisinden 0.103 saniye yavaş kaldı ve dokuzuncu oldu.

İlk onu Aston Martin pilotu Sebastian Vettel tamamladı. Seansın en çok tur atan pilotlarından olan Alman pilotun turu, Bottas'tan 1.517 saniye daha yavaştı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu hafta sonu yeni motora geçtiği için grid cezası alan Yuki Tsunoda, Gasly'den 1 saniye daha yavaş bir tur çıkarmasının ardından 11. oldu.

Alfa Romeo'da Raikkonen, iyi turlar çıkarsa da ilk ona girmeyi başaramadı ve 12. oldu. Buna rağmen 10. sıradaki Vettel'le arasında sadece 0.168 saniye vardı.

Grid cezası bulunan bir başka isim olan Lance Stroll, Raikkonen'den sadece 0.004 saniye yavaş kalmasının ardından 13. olurken, McLaren pilotları cuma günü alışıldık şekilde geride kaldılar. Daniel Ricciardo seansı 1:20.273'lük turuyla 14. olurken, onu sadece 0.028 saniye geriden Lando Norris takip etti.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, seansı 2 saniye geride 16. bitirdi.

Son dört sırada ise Williams ve Haas pilotları yer aldı. George Russell, Nicholas Latifi'den 1 saniye daha iyi bir tur çıkararak 17. olurken, Mick Schumacher de Nikita Mazepin'den 0.6 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve 19. oldu.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler. Seansın en çok tur atan ismi, 30 turla Tsunoda oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 00:00'da başlayacak.

Seans raporu: