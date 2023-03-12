Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor

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Formula 1 2015 yılında Meksika'ya geri döndü ve o günden bu yana Hermanos Rodriguez'de yapılan yarışların tamamı dolu tribünler önündeydi.

Formula 1'e olan bu ilgiyi gören Meksika Grand Prix'si organizatörleri, yeni bir yarış hazırlığına girişmiş durumda.

Red Bull Racing pilotu Sergio Perez'in babası Antonio Perez, bir grup işadamıyla birlikte Meksika'da ikinci bir yarış düzenlemek adına görüşmeler yaptığını doğruladı.

Yarış, Meksika'nın Cancun bölgesinde yer alacak ve adı da Cancun Grand Prix'si olacak.

İlk yarışın 2024 yılında yapılması planlanıyor. Yarış, sanılanın aksine Meksika Grand Prix'sinin yerini almayacak. Bunun yerine ülkede yapılan ikinci Meksika yarışı olacak.

Perez, "Geçen hafta Meksikalı işadamlarıyla bir toplantı yaptım."

"Halihazırda bir niyet mektubu hazırladık ve sanırım Temmuz ortasında projeyi sunacağız."

"Yerin adını, pist tasarımını belirleyeceğiz ve uygulamaya geçmek için ihtiyacımız olan her şeyi hazırlayacağız."

"En önemlisi de FIA ve Formula 1'in şimdiden anlaşma yaparak, bana kapıyı açmış olması. Bugün itibariyle projenin gerçekleşme şansının %60 olduğunu tahmin ediyorum." dedi.