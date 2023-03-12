Önceki / Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim" Sonraki / Krack: "Red Bull ile aramızda önemli bir fark var"
Formula 1 Haberler

Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor

Meksikalı yetkililer, Hermanos Rodriguez dışında ikinci bir Formula 1 yarışı düzenlemek istiyorlar.

Ekleyen:
Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor
Haberi dinle

Formula 1 2015 yılında Meksika'ya geri döndü ve o günden bu yana Hermanos Rodriguez'de yapılan yarışların tamamı dolu tribünler önündeydi.

Formula 1'e olan bu ilgiyi gören Meksika Grand Prix'si organizatörleri, yeni bir yarış hazırlığına girişmiş durumda.

Red Bull Racing pilotu Sergio Perez'in babası Antonio Perez, bir grup işadamıyla birlikte Meksika'da ikinci bir yarış düzenlemek adına görüşmeler yaptığını doğruladı.

Yarış, Meksika'nın Cancun bölgesinde yer alacak ve adı da Cancun Grand Prix'si olacak.

İlk yarışın 2024 yılında yapılması planlanıyor. Yarış, sanılanın aksine Meksika Grand Prix'sinin yerini almayacak. Bunun yerine ülkede yapılan ikinci Meksika yarışı olacak.

Perez, "Geçen hafta Meksikalı işadamlarıyla bir toplantı yaptım."

"Halihazırda bir niyet mektubu hazırladık ve sanırım Temmuz ortasında projeyi sunacağız."

"Yerin adını, pist tasarımını belirleyeceğiz ve uygulamaya geçmek için ihtiyacımız olan her şeyi hazırlayacağız."

"En önemlisi de FIA ve Formula 1'in şimdiden anlaşma yaparak, bana kapıyı açmış olması. Bugün itibariyle projenin gerçekleşme şansının %60 olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Krack: "Red Bull ile aramızda önemli bir fark var"
Daha fazlası
Ezel Tan
Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

Formula 1

Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti" Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

Formula 1
Bahreyn GP

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

WEC

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di" Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

Son Haberler

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

F1 Formula 1

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum" Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız" Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

F1 Formula 1

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli" Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.