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Formula 1 / Son dakika

Meksika, F1 yarışını seyircili şekilde yapmayı planlıyor

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Meksika, F1 yarışını seyircili şekilde yapmayı planlıyor
Ekleyen:
, Editör
3 Haz 2020 07:34

Meksika GP organizatörleri, 2020 yarışını planlanan tarihte ve planlandığı gibi seyircili şekilde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini doğruladılar.

Dünya koronavirüsle boğuşmaya devam ederken, 2020 Formula 1 sezonunun Temmuz ayındaki Avusturya yarışıyla başlayacağı duyuruldu ve Avrupa takviminin tamamı açıklandı.

Ancak diğer ülkelerdeki belirsizlik nedeniyle takvimin tamamı henüz açıklanmadı.

Belirsizlik olan yerler arasında Azerbaycan, Rusya, Singapur, Meksika, Brezilya ve Amerika da var.

Takvime geri döndüğü yıldan bu yana tribünlerin tamamının dolduğu Meksika, yayınladığı son açıklama ile yarışa hazırlanmaya devam ettiklerini duyurdu.

Yarış organizatörleri, seyircili bir Formula 1 yarışı için hazırlanıyor ve yarışın daha önce açıklanan 1 Kasım tarihinde yapılması bekleniyor.

Organizatörlerden yapılan açıklamada, yarışın mücbir bir sebepten ötürü seyircisiz gerçekleşmesine veya tamamen iptal edilmesine karar verilmesi halinde, tüm ücretlerin geri ödeneceğine yer verildi.

Ancak şu noktada yarışa yönelik hazırlıklar ve pazarlama çalışmaları tamamen devam ediyor.

Organizatörler, seyircilerin ve katılımcıların güvenliği için çeşitli güvenlik tedbirleri üzerinde çalışmalar yapıyor.

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Editör Kemal Şengül

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