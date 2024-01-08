Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Mekies'in AlphaTauri takım patronu olması Ferrari için 'tehlikeli' mi?

Yeni AlphaTauri takım patronu Laurent Mekies'in 2024'te Ferrari için 'tehlikeli' olduğu vurgulanırken, Maranello'daki personeli kendisini Red Bull'un genç takımına gitmeye ikna edebileceği endişesi dile getiriliyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Laurent Mekies, Yarış Direktörü, Scuderia Ferrari

Mekies, 2024 yılı için AlphaTauri takım patronu olarak Franz Tost'un yerini aldı ve Ferrari'de beş yıl boyunca yarış direktörü ve Fred Vasseur'ün takım müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Faenza'ya taşındı.

Mekies, yeni yılın başında AlphaTauri'deki yeni görevine başlamadan önce 2023 Macaristan Grand Prix'sinin sonunda Ferrari'deki görevinden resmen ayrıldı.

İtalyan yayın organı Corriere dello Sport'a göre Mekies, Ferrari Sürücü Akademisi Başkanı Marco Matassa'nın Faenza'ya geçmeyi kabul etmesiyle birlikte eski Ferrari meslektaşlarını AlphaTauri'de kendisine katılmaya ikna etmek için biraz zaman harcadı.

Sorumlulukları geçici olarak Jock Clear tarafından üstlenilecek olan Matassa'nın imzası, Mekies'in takım hakkındaki bilgisi göz önüne alındığında Ferrari için 'rahatsız edici' olarak nitelendirildi.

Haberde Mekies'in Ferrari'deki 'önemli adamların ayrıntılı ve kesin bir resmine' sahip olmakla kalmayıp tüm telefon numaralarına da sahip olduğu iddia ediliyor ve bu da Mekies'in daha fazla Ferrari çalışanını kendisini takip etmeye ikna edebileceği korkusuna yol açıyor.

Ferrari ve AlphaTauri'nin griddeki tek İtalyan merkezli takımlar olması, Mekies'in Ferrari çalışanlarını ve ailelerini harekete geçmeye ikna etmesini potansiyel olarak daha kolay hale getirdiği için bu endişeler artıyor.

Mekies'in geçtiğimiz Temmuz ayında Ferrari'den ayrılmasının ardından, 2022'nin sonlarında Ferrari takım patronu olarak Mattia Binotto'nun yerini alan Vasseur, yollarının ayrılmasına rağmen ikilinin arkadaş kalmasını istediğini söyledi.

"Fransa'da aynı okula gittik, birbirimizi 25 yıldır tanıyoruz, Ferrari'ye geldiğimde bana çok yardımcı oldu, ilişkimiz her zaman çok iyiydi ve rakip olduğumuzda da böyle devam etmesini istiyorum."

"Laurent'ten ayrılmak zor ama o haklı olarak hırslı: Formula 1'deki on takım patronundan biri olacak, onu bu şanstan mahrum edemezdim."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner, pilotları için 2024 dileklerini dile getirdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

Formula 1

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

Alonso: "Genç sürücü programımda benimle aynı tutkuya sahip pek çok sürücü var"

Alonso: "Genç sürücü programımda benimle aynı tutkuya sahip pek çok sürücü var"

Formula 1

Alonso: "Genç sürücü programımda benimle aynı tutkuya sahip pek çok sürücü var" Alonso: "Genç sürücü programımda benimle aynı tutkuya sahip pek çok sürücü var"

Horner, pilotları için 2024 dileklerini dile getirdi

Horner, pilotları için 2024 dileklerini dile getirdi

Formula 1

Horner, pilotları için 2024 dileklerini dile getirdi Horner, pilotları için 2024 dileklerini dile getirdi

Son Haberler

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

F1 Formula 1

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

F1 Formula 1

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

F1 Formula 1

Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim" Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol