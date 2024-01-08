Mekies'in AlphaTauri takım patronu olması Ferrari için 'tehlikeli' mi?

Mekies, 2024 yılı için AlphaTauri takım patronu olarak Franz Tost'un yerini aldı ve Ferrari'de beş yıl boyunca yarış direktörü ve Fred Vasseur'ün takım müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Faenza'ya taşındı.

Mekies, yeni yılın başında AlphaTauri'deki yeni görevine başlamadan önce 2023 Macaristan Grand Prix'sinin sonunda Ferrari'deki görevinden resmen ayrıldı.

İtalyan yayın organı Corriere dello Sport'a göre Mekies, Ferrari Sürücü Akademisi Başkanı Marco Matassa'nın Faenza'ya geçmeyi kabul etmesiyle birlikte eski Ferrari meslektaşlarını AlphaTauri'de kendisine katılmaya ikna etmek için biraz zaman harcadı.

Sorumlulukları geçici olarak Jock Clear tarafından üstlenilecek olan Matassa'nın imzası, Mekies'in takım hakkındaki bilgisi göz önüne alındığında Ferrari için 'rahatsız edici' olarak nitelendirildi.

Haberde Mekies'in Ferrari'deki 'önemli adamların ayrıntılı ve kesin bir resmine' sahip olmakla kalmayıp tüm telefon numaralarına da sahip olduğu iddia ediliyor ve bu da Mekies'in daha fazla Ferrari çalışanını kendisini takip etmeye ikna edebileceği korkusuna yol açıyor.

Ferrari ve AlphaTauri'nin griddeki tek İtalyan merkezli takımlar olması, Mekies'in Ferrari çalışanlarını ve ailelerini harekete geçmeye ikna etmesini potansiyel olarak daha kolay hale getirdiği için bu endişeler artıyor.

Mekies'in geçtiğimiz Temmuz ayında Ferrari'den ayrılmasının ardından, 2022'nin sonlarında Ferrari takım patronu olarak Mattia Binotto'nun yerini alan Vasseur, yollarının ayrılmasına rağmen ikilinin arkadaş kalmasını istediğini söyledi.

"Fransa'da aynı okula gittik, birbirimizi 25 yıldır tanıyoruz, Ferrari'ye geldiğimde bana çok yardımcı oldu, ilişkimiz her zaman çok iyiydi ve rakip olduğumuzda da böyle devam etmesini istiyorum."

"Laurent'ten ayrılmak zor ama o haklı olarak hırslı: Formula 1'deki on takım patronundan biri olacak, onu bu şanstan mahrum edemezdim."