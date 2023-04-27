Mekies'in AlphaTauri ile anlaşması neden Ferrari için yeni bir baş ağrısı olacak?

Ancak değişikliklerin etkisi, daha ileride bir yerde de hissedilecek çünkü bu değişiklik, Ferrari ve yeni takım patronu Fred Vasseur için bir başka baş ağrısına neden olacak.

İtalya'nın en ünlü ekibi, Red Bull'la mücadele edebilmek için SF-23'ün şeklini değiştirme konusunda zaten bir zorlukla karşı karşıyayken, Mekies'in ayrılışı ideal olmaktan çok uzak.

Ferrari'nin oldukça deneyimli mühendis David Sanchez'i bu yılın başlarında McLaren'e kaptırmış olmasıyla birlikte, Mekies'in ayrılması, Vasseur'un bir başka yüksek profilli figürü daha kaybettiği anlamına geliyor.

Ünlü bir söze göre, kıdemli personelden birini kaybetmek talihsizlik olarak görülebilir. İkisini kaybetmek ise bunun o takım için bir kalıba dönüştüğü manasına gelir.

İki yüksek profilli ayrılık, tamamen ilgisiz olsalar bile, düşüşte olan bir takım izlenimi verir. Aston Martin gibi ivme kazanan ve kendilerini geliştirmek için personel alan ekipler için ise tam tersi durum söz konusu.

Sadece birkaç hafta önce, Mekies'in ayrılacağına dair söylentiler ilk kez ortaya çıktığında, Vasseur, Fransız'ı gelecekteki sağ kolu olarak gördüğü konusunda ısrarlıydı. Aslında, Mekies uzun vadeli bir halef olarak kabul edilebilirdi.

Mekies'in geleceği hakkındaki spekülasyonlar ve personelin mutsuz olduğu konuşulurken olası başka ayrılmalar hakkında sorulan Vasseur, "Mutsuz insanlara sahip olmak, iki farklı şeydir. Beklediğiniz sonuçları alamayınca mutsuz olmanızın çok normal olduğunu düşünüyorum ve ben de mutsuzum."

"Ama en önemlisi, bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak ve gelişmek için grup olarak çalışmak, takım olarak çalışmaktır. Şirketten ayrılık, bu başka bir hikaye.

"Laurent hakkında konuşacaksak, geçmişte Laurent'la neler oldu bilmiyorum ama Laurent'i yaklaşık 25 yıldır tanıyorum. Onunla ilk tanıştığımızda okuldaydı."

"Ona güveniyorum, birlikte çok iyi bir işbirliğimiz var ve o şirketin geleceğinin temel direklerinden biri olacak." demişti.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Bu açıdan Mekies'in gidişinin Maranello için kötü bir haber olabileceği inkar edilemez ancak aynı şekilde bunu takıma öldürücü bir darbe ve takımın şu anda yalnızca bir yöne, yani aşağıya doğru gittiğinin bir işareti olarak görmek de yanlış olur.

Takımdaki hiç kimse Mekies'in ayrılığının harika olmayacağını inkar etmese de, bunu Sanchez'in ayrılığına çok yakından bağlamak da fazla olabilir. Takım içerisinde yer alanlar, Sanchez'in ayrılışının ekip içinde neredeyse hiç dalgalanma yaratmadığını savunuyorlar.

Önceki takım patronu Mattia Binotto'ya yakın olan ve henüz Red Bull'la baş edemeyen bir aracın tasarım yönüne öncülük eden biri olarak onun durumu, Mekies'inkinden çok farklı görülüyordu.

Şimdi, Mekies'in ayrılışının bir göçün başlangıcından ziyade ufak bir sinyal olduğunu kanıtlamak, takım patronu olarak Vasseur'un niteliklerinin gerçek testi olacak.

Vasseur, cesur bir dövüşçü ünü nedeniyle Ferrari tarafından işe alındı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Vasseur'un meseleleri ele almak için çokça başvurmak zorunda kalacağı şey, bu çelik gibi nitelikleri olacak.

F1'de herkesin doğru yönü göstermesinden önce Maranello fabrikasındaki şeyleri desteklemek ve liderlik becerilerini kullanmak onun için çok önemli olacak.

Elbette hepsi için kritik olan, pistteki performans olacak. Charles Leclerc ve Carlos Sainz için ilerleme işaretleri varsa, bu takımın gidişatını değiştirmedeki en büyük faktör olacaktır.

SF-23 felaket bir araç değil. Sıralamalarda Red Bull'a yakındı ve Ferrari'nin Avustralya Grand Prix'sinde gösterdiği yarış temposu cesaret vericiydi.

Şimdi, Şahlanan At'ın ilerleme kaydettiğini ve Vasseur'un tüm araç konseptine olan inancının haklı olduğunu göstermek için gerçekten bu ekstra adımı atması gerekiyor.

Pist üstünde sonuçlar gelirse, o zaman arka plandaki tüm gürültü birdenbire hızla kaybolacaktır.