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Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Zayıf olduğumuz alanları geliştirmeye çalıştık"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari Yarış Direktörü Laurent Mekies, İtalyan ekibin zayıf olduğu alanları geliştirmek için çok fazla çaba gösterdiğini söyledi.

Mekies: "Zayıf olduğumuz alanları geliştirmeye çalıştık"

Laurent Mekies, Ferrari'nin yeni F1 yönetim yapısının en önemli figürlerinden bir tanesi ve 2021 sezonunda üzerinde çok daha fazla sorumluluk olacak.

Mekies, bazı hafta sonlarında takım yönetiminden sorumlu olacak ve Mattia Binotto'nun yokluğunda ekibin başında olacak.

Yarış Direktörü Mekies, Ferrari SF21'in lansmanı sonrası şöyle dedi: “2021 sezonu, 2020'den çıkardığımız derslerle başlıyor. Geçen sezon bizim için inanılmaz derecede zordu ve hatalarımızdan ders çıkarıp, yeterince güçlü olmadığımız alanları geliştirmek için çok fazla çabaladık."

"Elbette dondurulan teknik düzenlemeler ve yeni maddi kurallar çerçevesinde, işleri ne kadar hızlı geliştirebileceğimiz konusunda belli sınırlar olduğunu biliyoruz. Ancak yine de griddeki en rekabetçi pozisyonlara geri dönebilmek amacıyla metodik çalışmalar yapıyoruz."

“Bir takım olarak, aracın rekabet seviyesi ne olursa olsun, maksimum verimi almaya ve en iyisini çıkarmaya çalışacağız. Hedefimiz, yarış hafta sonlarında elimizden gelenin en iyisini yapmak ve fabrika için mümkün olan en iyi geri bildirimleri sağlamak."

"Carlos ve Charles arasındaki ilişkinin ilk bölümü çok iyi gidiyor. Gerçekten birer takım arkadaşı gibi çalışıyorlar, simülatördeyken birlikte tartışmalar yapıyorlar, mühendislerle konuştuklarında bilgi paylaşıyorlar. Bu açıdan her şey zaten yolundaymış gibi hissettiriyor."

"Elbette kış aylarında iyi durumda olmak kolay, ancak her ikisinin de birbirlerinin katkılarını ve takımın yaklaşımını takdir ettiğini düşünüyorum. Bu iyi bir başlangıç ​​olarak kabul edilebilir."

"Sonuçta, iki sürücü de takımın kritik bir parçası. Sahip oldukları coşku ve enerji, 2021'i ekibimiz için daha iyi bir gelecek hazırlarken son derece kritik olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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