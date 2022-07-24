Mekies: "Yarış hiç kolay olmayacak"

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Ferrari, sıralama turlarında güçlü bir performans sergilese de, yarış temposu anlamında bazı soru işaretleri var çünkü cuma günü daha güçlü olan taraf Red Bull'du.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mekies, şöyle dedi: "Bizim için kolay bir yarış olmayacak. Hafta sonunun cumartesi günü bitmediğini biliyoruz. Bu yıl çoğu zaman sıralama turlarında hızlıydık, bu yüzden temkinli kalıyoruz."

"Bugün aslında durum biraz belirsizdi çünkü üçüncü antrenman seansında biraz yavaştık ve pole pozisyonunu kazanmak adına sürücülerimizin birlikte çalışması, Carlos'un Charles'a yardım etmesi gerekiyordu."

"Aynı zamanda bu pistte ön lastiklere çok fazla yük biniyor ve çok fazla aşınma meydana geliyor. Geçmişte de benzer sorunlar yaşamıştık. Bu açıdan kolay bir yarış olmayacak. Üstelik Charles, iki Red Bull pilotuyla savaşmak zorunda kalacak. Bu yüzden mücadelenin çok yoğun geçeceğini düşünüyorum."

Red Bull'a kıyasla daha yüksek bir yere basma gücü seçmeleriyle ilgili Mekies, "Bu eğilim sezon başından beri devam ediyor. Rakiplerimize kıyasla aracımızı, daha yüksek yere basma gücüne göre ayarlıyoruz. Her takım araçlarının özelliklerine bakarak en uygun ayarları bulmaya çalışıyor. Mevcut yaklaşımın bizim için en iyisi olduğuna inanıyoruz."

Laurent Mekies, Racing Director Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Elbette bir orta yol bulmak gerekiyor ve mevcut ayarlarda lastik aşınması biraz daha yüksek gibi görünüyor. Bu yüzden biraz daha dezavantajlı olabiliriz. Yine de sezon boyunca farklı yarışlarda farklı şeyler oldu. Bazen her şey bizim lehimize gitti, bazen tam tersi oldu. Bakalım yarın neler olacak?" dedi.

Bazı isimler Ferrari'nin yüksek yere basma gücü seçerek hata yaptığını düşünüyor.

Bu konuda Mekies, "Her şeyin cevabını yarışta alacağız. Fransa GP'sini kazanırsak herkes en iyi taktiklerin, en iyi aracın ve en iyi sürücülerini bizde olduğunu söyleyecek, takımın en iyi şekilde işlediğini anlatacak. İşler böyle gider. Doğru taktikleri seçmemiz ve dikkatlice hareket etmeliyiz. Ne kadar başarılı olacağımızı yarışta göreceğiz." dedi.

Ferrari'yi bekleyen soru işaretlerinden birisi de araçların dayanıklılığı gibi görünüyor.

Mekies, "Elbette aklınızın bir köşesinde bunlar her zaman var. Sürücüleriniz lider giderken sorun yaşarsa, bunu uzun süre hatırlarsınız. Bu yıl sorun nedeniyle zaten birkaç galibiyeti kaybettik fakat bu tür sorunları tamamen ortadan kaldırmak vakit alıyor."

"Bunlar bir gece çözülecek şeyler değil. Bu nedenle tüm takım en iyi çözümü bulmak için birlikte hareket ediyor. Biraz endişeli olduğumuzu kabul edebilirim ancak umarım her yarışta dayanıklılığı daha da geliştiririz." dedi.