Mekies: "Vettel, takımı bir araya getirme konusunda rakipsizdi"

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2015 sezonunda Ferrari'ye katılan ve takımla geçirdiği 6 sezonda 14 zafer kazanan Sebasitan Vettel, İtalyan takım için bir diğer tamamlanmamış hikaye olarak kaldı.

Ferrari'deki dönemi Mercedes dominasyonuna denk gelen Vettel, takım içi problemler ve kendi hataları da eklenince, takımın 2007'den bu yana devam eden şampiyonluk hasretini sonlandıramadı.

Binotto'nun takım patronu olmasının ardından takımla ilişkisi kötüleşmeye başlayan Vettel'in ilişkisi bir noktada o kadar dibe çökmüştü ki, sene sonunda Aston Martin'e geçeceği 2020 sezonunda yıl bitmeden takımdan ayrılıp ayrılmayacağı bile tartışıldı.

Formula Passion'a konuşan ve Vettel'in takımı bir araya getirebilen kişiliğine övgüde bulunan Laurent Mekies, "Bir pilotun hem insan, hem de pilot kişiliğine odaklanmayı seviyorum."

"Vettel bir pilot olarak her zaman ayrıntılara inanılmaz bir özen gösterdi ve en başından beri özel bir kişilik olduğunu söyleyebilirdiniz."

"Kariyeri boyunca gelişmeye devam etti, böylece Ferrari'de takımı iyi ve kötü zamanlarda bir araya getirmeye çalışabilen birisi haline geldi -bu konuda rakipsizdi. Yeteneği, spora bağlılığı ve ayrıntılara gösterdiği özen ile büyük başarılara ulaştı."

"Ancak onun hakkında tüm meslektaşlarına gösterdiği inanılmaz saygıyı da hatırlayacağız. Onunla konuştuğunuzda gözlerinden bunu açıkça okuyabilirsiniz. Bu da bizi gelişmeye iten bir şeydi ve onunla aynı yolda yürümek bir ayrıcalıktı."

Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel sadece kendi takımını değil, rakip pilotları dahi birleştirebilen bir isim, nitekim şu anda Grand Prix Sürücüleri Birliği (GPDA) direktörü görevinde bulunuyor ve emekli olduktan sonra bile göreve devam etmesini isteyen birçok kişi var.

Bunlardan birisi olan Williams pilotu Nicholas Latifi, Motorsport-Total'e verdiği bir demeçte, "Sebastian sesi yüksek çıkan isimlerden biri -gerçi bu doğru kelime değil, ama kesinlikle her zaman kafasını çalıştıran ve yeri gelince hakemlere dahi tavsiye veren birisi."

"Özellikle pilot güvenliği söz konusu olduğunda en çok çalışan isimlerden biri, ki bu çalışmalar sadece F1 için değil, alt serilerdeki sürücülerin de güvenliği için."

"Ayrıca ne kadar iyi bir adam olduğunu da biliyoruz, çünkü mantık çerçevesinde kalarak Formula 1 pilotu olarak zaten yoğun olan hayatının üzerine fazladan bir şeyler yapıyor." dedi.