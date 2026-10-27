Formula 1 Amerika GP

Mekies, Verstappen'in yeni yarış mühendisini övdü: "Mükemmel bir iş çıkardı"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Amerika Grand Prix'sinde Max Verstappen'in yarış mühendisliği görevini ilk kez üstlenen Tom Hart'tan övgüyle bahsetti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 19:00

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Laurent Mekies, Red Bull Racing

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Tom Hart, Austin'deki yarışta Max Verstappen'in yarış mühendisi olarak ilk kez görev yaparken ikili, yarış boyunca telsiz sorunlarıyla mücadele etti.

Verstappen'in uzun süredir performans mühendisi olarak çalışan Hart'ın, yakın gelecekte Gianpiero Lambiase'nin boşaltacağı koltuğu tamamen devralması bekleniyor. Lambiase, en geç 2028 sezonunda McLaren'de baş yarış operasyonları sorumlusu görevini üstlenecek.

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, sezonun geri kalanında Hart ile Lambiase'nin yarış mühendisi görevini dönüşümlü olarak üstleneceğini doğruladı.

Mekies, sürücü ile mühendis arasında güçlü bir iletişim ve uyum oluşturmanın zaman aldığını kabul etse de ikilinin ilk hafta sonundaki çalışmasından memnun kaldığını belirtti.

Mekies, "Bence Tom Hart mükemmel bir iş çıkardı. Bir yarış mühendisinin ilk yarışında neler yaşadığını çok iyi hatırlıyorum. Üstelik bunun için oldukça karmaşık bir yarış seçmiş oldu."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"İlk sıralama turları ve ilk yarışında, arkasındaki mühendislik ekiplerinin çalışmalarını Max'e çok iyi aktarmayı başardı. Elbette yarış karmaşıktı ve üçüncülükten dolayı muhtemelen biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ancak iyi haber şu ki Hart'ın performansı gerçekten çok iyiydi. Ayrıca GP de arka planda ona çok iyi destek verdi."

Mekies, Hart ile Verstappen arasındaki ilişkinin gelişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgularken yeni yarış mühendisine duyduğu güveni de dile getirdi.

"Bir ilişkiyi kısa sürede yeniden oluşturamazsınız. Ancak Hart'ın zamanla gelişeceğine ve Max ile arasındaki ilişkiyi güçlendireceğine tamamen güveniyorum."

"Planımızın bir parçası olarak Tom ile GP, yıl sonuna kadar bu görevi dönüşümlü olarak üstlenecek. Bu kararın başka unsurları da var; ilk antrenman seansında piste çıkan sürücülerle ilgili planlarımız ve benzeri konular da bunlara dahil. Bu, genel planımızın bir parçası."

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- Motorsport.com Ekibi

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