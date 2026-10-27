Formula 1 Amerika GP

Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Max Verstappen'in Amerika Grand Prix'sinde yaşadığı tempo kaybının sekizinci tur civarında aracına isabet eden enkazdan kaynaklanan hasarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 13:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sini podyumda tamamlamasına rağmen Red Bull'un yarış performansından memnun değildi. Hollandalı pilot, yarışın ardından pit stopları, lastik tercihlerini ve motor frenini sert sözlerle eleştirdi.

Red Bull CEO'su ve takım patronu Laurent Mekies, aracın yarışın ilk bölümünde hasar aldığını açıkladı. Mekies, performans kaybının yalnızca ayarlarla ilgili olmadığını, aracın dengesini etkileyen sorunların da yaşandığını söyledi.

Mekies, yarış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Max'in aracı sekizinci tur civarında bazı enkaz parçalarına çarptı ve hasar aldı."

"Buna ek olarak, araç dengesini olumsuz etkileyen birkaç sorun daha yaşadık. Bunun sonucunda tempo düştü, lastik aşınması arttı ve Max ikinci sırayı koruyamadı."

"Max'in üçüncü olarak sezonun 12. podyumunu elde etmesine rağmen Austin'den tamamen memnun ayrılmadığımızı söylemek doğru olur. Biraz hız avantajımızı kaybettik. Çok güçlü bir yarış çıkaran Kimi ile mücadele edebilecek tempoya sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Onu da ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Verstappen ve Hadjar, Circuit of The Americas'ta araçlarının davranışından memnun kalmasa da Red Bull, şampiyona sıralamasında önemli bir kazanım elde etti.

Mekies, Meksika Grand Prix'si öncesinde hafta sonundan çıkarılacak derslere odaklandıklarını belirtti.

"Zorlu bir pazar günü geçirdik ancak aracımızın potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığımızı bilerek podyumu kabul ediyoruz. Bu hafta sonundan öğrendiklerimizle Meksika'da daha güçlü dönmeye çalışacağız."

"Bütün bunlara rağmen takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya yükseldik. Max de pilotlar şampiyonasında ikinci sıranın artık yalnızca altı puan gerisinde."

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- Motorsport.com Ekibi

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