Mekies: "Verstappen'e istediği gibi bir araç sunmayı başaramadık"

Silverstone'da Red Bull için cumartesi günü beklendiği gibi geçmedi.

Max Verstappen hem sprint yarışında hem de sıralama turlarında zorlanırken, sprinti 6. sırada tamamladı ve ardından düzlük hızı ile araç dengesindeki sorunlar nedeniyle ana sıralama turlarını 7. sırada noktaladı.

Takımın diğer pilotu Isack Hadjar ise sprint yarışında startta pozisyon kaybetmesine rağmen sıralama turlarında güçlü bir geri dönüş yaparak 5. sırayı elde etti. Fransız pilot böylece Monako Grand Prix'sinden bu yana en iyi sıralama sonucunu alırken, daha tecrübeli takım arkadaşı Verstappen'i de geride bırakmayı başardı.

Hafta sonunu değerlendiren Mekies, Red Bull'un Avusturya'daki seviyesini Silverstone'a taşıyamadığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, Avusturya'da bulunduğumuz seviyeye kıyasla geri adım attık ve hafta sonunun başından itibaren işler zordu."

"Bu araçla en ideal ayar penceresini nasıl bulacağımızı hâlâ öğreniyoruz ve Silverstone'da bunu başarmak çok daha zor oldu."

Özellikle düzlük hızındaki eksikliğin sıralama turlarında pahalıya mal olduğunu söyleyen Mekies şöyle konuştu: "Bugün pole pozisyonuna dünkü kadar yakın değildik ve öğleden sonraki seansta özellikle Max'in tarafında işler daha da zorlaştı."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ona istediği gibi zorlayabileceği bir araç sunmayı başaramadık."

"Düzlüklerde hız kaybediyordu ve ilk dört takım arasındaki farkların bu kadar küçük olduğu bir ortamda bunun sonucu da kaçınılmaz oluyor."

Her ne kadar takım genel anlamda beklentilerin altında kalsa da Mekies, Hadjar'ın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Fransız pilotun benzer teknik kısıtlamalara rağmen güçlü bir sıralama turu çıkardığını belirten Mekies, yarış için umutlu olduklarını söyledi.

"Isack, aracındaki kısıtlamalara rağmen sağlam bir iş çıkardı. Şu anda üçüncü en hızlı takım gibi görünüyoruz. Şimdi yarışta bunu nasıl daha ileri taşıyabileceğimize bakacağız."