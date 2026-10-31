Formula 1 Meksika GP
Mekies: "Umarım telsiz sorununu artık çözmüşüzdür"
Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Meksika Grand Prix'si öncesinde yapılan bir dizi değişikliğin ardından Max Verstappen'in telsiz sorunlarına kalıcı bir çözüm bulduklarını umuyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 15:00
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Laurent Mekies, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen, Singapur'da da benzer sorunlar yaşamasının ardından özellikle Amerika Grand Prix’sinde takımıyla iletişim kurmakta zorlanmış ve Red Bull'un takım telsizindeki teknik problemleri 'felaket' olarak nitelendirmişti.
Takım patronu Laurent Mekies, bu hafta sonu yaptığı açıklamada, takımın iletişim kalitesini genel olarak iyileştirmek ve sorunun yeniden ortaya çıkmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü söyledi.
Mekies, "Umarım bu yarış için bir çözüm bulmuşuzdur."
"Ekip, sorunun yalnızca bir veya iki yarışlığına ortadan kalkmadığından emin olmak ve iletişim kalitemizi de bir üst seviyeye taşımak amacıyla çok kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi."
"Umarım sorun artık tamamen çözülmüştür." şeklinde konuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
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