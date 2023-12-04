Mekies: "Ücretli zorunlu izin aslında büyük bir şans"

Mekies resmi olarak 1 Ocak'ta Faenza takımına katılacak ve eski patron Franz Tost emekliliğe ayrılırken CEO Peter Bayer ile birlikte iki kişilik bir yapılanma içinde çalışacak.

Ferrari'nin eski sportif direktörü Mekies, bu ayın sonuna kadar Maranello'da çalışıyor olmaya devam edecek, ancak yaz tatilinden bu yana ücretli zorunlu izindeydi ve çalışmıyordu.

Mekies, daha önce Minardi ve Toro Rosso günlerinde mühendis olarak çalıştığı takıma yeniden katılmadan önce düşüncelerini toplamasına olanak tanıdığı için bu iznin aslında faydalı olduğuna inanıyor.

Pazar günkü Autosport Ödülleri'nde konuşan Mekies, "Başlangıçta sinir bozucuydu çünkü aylarca çalışmama fikri zor gelmişti."

"Çünkü hemen yeni görevinize geçmek ve takıma nasıl katkıda bulunabileceğinizi, nasıl destek olabileceğinizi düşünmek istiyorsunuz."

"Ama gerçek şu ki, eğer bir işten diğerine hemen geçerseniz, muhtemelen yarış takviminin yoğunluğu ve vermeniz gereken günlük kararlar sizi hemen etkisi altına alacaktır."

"Bu yüzden geri adım atmak, daha büyük resme bakmak, birçok şeyi nasıl yapmak istediğinizi düşünme şansına sahip olmak oldukça büyük bir şans."

"Ayrıca şu anda sporumuz insanlar ve insanlar arası ilişkilerden oluşuyor. Yeniden başlamak için sabırsızlandığım şey de bu."

"İnanılmaz bir aileden geldiğim ve başka bir inanılmaz aileye gittiğim için çok ama çok şanslıyım. Gerçekten minnettarım."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Tost ise, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada 18 yıl boyunca yönettiği takımın emin ellerde olduğundan emin olduğunu söyledi.

Avusturyalı, "Her şeyden önce Peter haziran ayından bu yana bizimle ve birlikte çok yakın çalıştığımızı düşünüyorum."

"Takımı artık çok daha iyi anlıyor ve çok fazla deneyimi var."

"Laurent Mekies de zaten bizimle çalışıyordu, takımı geçmişten tanıyor ve bence bu iki kişi takımı devralmak için doğru kişiler."

"Takımı başka bir seviyeye getireceklerini umuyorum çünkü her ikisi de çok fazla deneyime sahip. Her ikisi de F1'i biliyor ve çok iyi bir iş çıkaracaklarına inanıyorum." dedi.

AlphaTauri'nin yeni ismi önümüzdeki hafta FIA tarafından resmi 2024 F1 giriş listesi açıklandığında belli olacak.

Kardeş takım Red Bull'un patronu Christian Horner, bu konuda şunu söyledi: "Seçtikleri isim değişikliğini duyurmak AlphaTauri'ye düşecek."

"Ayrıca eminim ki doğru zamanda gelecek yıl için planlarının ne olacağını açıklayacaklar. Peter ve Laurent Mekies'in ileriye dönük olarak ekip için iddialı planları var."