Mekies: "Testlerde aracın beklentilerimize uygun olup olmadığını göreceğiz"

Haberi dinle

2022 sezonu başında oldukça hızlı görünen Ferrari, Bahreyn'de 1. ve 2. sıraları elde etmişti. Ancak sezon ilerledikçe, dayanıklılık ve strateji gibi çeşitli sebeplerden dolayı performans düşümü yaşadı ve şampiyonluk mücadelesinden çekildi.

Ferrari'nin SF-23 aracının lansmanında Charles Leclerc ve Carlos Sainz, takımın yeni sezondaki en büyük hedefinin Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak olduğunu belirttiler.

Takımın yarış direktörlüğünü yapan Mekies takım pilotlarına katılmakla birlikte, takımın sezona yönelik diğer planlarında da bahsetti.

Mekies, "Gerçek şu ki, içinde yaşadığımız modern dünyada her şey korelasyon ve aracın kış boyunca çalıştığımız modellerle eşleştiğinden emin olmakla ilgili. Bu hem araç hem de lastikler için geçerli."

"En önemli şey, aracın beklediğimiz gibi performans gösterip göstermediğini öğrenmektir."

"Aracın 'haritalaması' tamamlandığında, sınırlamalarını ortadan kaldırmak ve onu nasıl geliştirebileceğimizi anlamak için gelişimini keşfetmeye başlayacağız."

"Test ilk yarış hafta sonuna çok yakın olduğu için pit stoplar, sıralama ve yarış simülasyonu gibi konular üzerinde de çalışmaya başlayacağız. Bunu hem Charles hem de Carlos ile yapacağız."

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Bu testin sonunda diğerlerine göre nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz çünkü herkes farklı programlar uyguladığı için bunu söylemek her zaman çok zordur. Ancak aracın beklentilerimize uygun olup olmadığımızı bileceğiz." dedi.

Mekies, 2023 takviminin uzunluğu ve altı Sprint Yarışı için nasıl hazırlandıklarına da değindi: "2023'te sadece 13 yarış standart bir formata sahip olacak. Bunun yanı sıra yarış hafta sonu için farklı hazırlıklar gerektiren altı Sprint Yarışı olacak."

"Ardından 2. antrenman sırasında Pirelli için test yapmamız gereken iki yarış yapılacak ve son olarak 2023 için yeni bir şey olacak: Alternatif bir lastik tahsisini deneyeceğimiz iki yarış."

"Pilotlar Q1'de sert, Q2'de orta ve Q3'te yumuşak lastik kullanmak zorunda olacaklar."

"Yani anlayacağınız gibi, sadece 13 'normal' yarış olacak ve diğerlerinde çok fazla çeşitlilik olacak. Herkes için böyle olacak ama bizim için bu, mümkün olduğunca hazırlıklı geldiğimizden emin olmak, tüm operasyonlar ve yasal düzenlemelerle mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmak için ekstra bir dikkat seviyesi anlamına geliyor."