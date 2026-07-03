Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Mekies, yaptığı açıklamalarda sezona başlarken sahip oldukları yaklaşık 1 saniyelik dezavantajı kapatmak adına takımın devasa bir gelişim gösterdiğini belirtti. Mekies, Max Verstappen’in üçüncülüğünden memnun olduklarını ancak aracın dengesini ve batarya yönetimini en uygun seviyeye getirmek için hâlâ gelişim aşamasında olduklarını vurguladı.

Aracın güncellemeleriyle birlikte potansiyelin yüksek olduğunu ancak henüz tam olarak nerede durduklarını kestirmenin zor olduğunu ifade eden Mekies, şunları söyledi: "Üçüncülükten tamamen memnun olmalı mıyız emin değilim ama pistte hâlâ tempomuzu bulmaya çalışıyoruz.”

“Araç dengesinde geliştirebileceğimiz pek çok nokta var, mükemmellikten hâlâ oldukça uzağız; ancak bu durum herkes için geçerli ve gelişim sürecinin bir parçası.”

“Isack da gün boyunca çok başarılıydı ve liderin yaklaşık yarım saniye gerisinde kaldı. Gridin ne kadar birbirine yakın olduğunu buradan da anlayabiliriz. Hafta sonunun geri kalanında da durum muhtemelen böyle olacak çünkü Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Tek bir antrenman seansıyla hafta sonuna başlamanın zorluklarına da değinen Mekies, sprint yarışı öncesinde rakiplere değil, tamamen kendi araçlarına odaklandıklarını dile getirdi: "Şu aşamada gerçekten kendi kendimizle yarışıyoruz; amacımız elimizdeki aracın bu pistteki en iyi performansını açığa çıkarmak.”

“Dediğim gibi, burada batarya yönetimiyle ilgili alışılmadık zorluklar var. Yine de bu sabah her iki araçla da yarış simülasyonuna yakın, makul sürüşler yaptığımızı söyleyebilirim.”

“Diğer takımların yüksek yakıt yüküyle ne kadar tur tamamlayabildiğini bilmediğimiz için tutarlı bir analiz yapmak imkânsız ancak doğru yönü bulabilmemiz adına bu veriler bizim için çok önemliydi. Bakalım sprint yarışında neler göreceğiz."