Mekies: "Sezon başında araç, Sainz'a pek uymuyordu"

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Geçen yıl, Ferrari ile ilk yılında dikkatleri üzerine çeken Carlos Sainz, bu yıla istediği şekilde başlayamadı ve ilk yarışlarda düzenli olarak Charles Leclerc'in gerisindeydi.

Ancak İspanyol pilot, son yarışlarda durumu biraz toparladı ve artık takım arkadaşına eskisine oranla daha yakın.

Sainz, kariyerinin ilk pole pozisyonu ve zaferini Britanya'da elde etti.

Şu anda Leclerc şampiyonada Sainz'ın önünde yer almaya devam ediyor ancak Laurent Mekies, İspanyol pilotun son yarışlarda büyük ilerleme kaydettiğini doğruladı.

Mekies, ”Carlos'un Silverstone, Avusturya ve Fransa'da oldukça güçlü üç hafta geçirdiğini söylemekte haklısınız."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Foto Colombo Images

“Bundan çok ama çok memnunuz. Elbette bu, Silverstone dışında nihai sonuca pek fazla yansımadı çünkü uğraşmamız gereken başka sorunlar vardı."

“Fakat sezon başlangıcından bu yana büyük ilerleme kaydettiği apaçık ortada."

“Sezon başında yeni aracın Carlos'a çok fazla uymadığını zaten gizlememiştik."

“Ona daha rahat hissedebileceği bir araç sunduğumuzdan emin olmak için kendisiyle, mühendisleriyle ve Maranello'daki tüm ekiple yakından çalışmak zorunda kaldık. Bu şeyler de zaman alıyor."

“Şimdi yavaş yavaş doğru yöne doğru gidiyoruz gibi görünüyor, bu da takım ve etkileşim şekli açısından bir başka harika işaret."

"Umarım bunu devam ettirebilir."

Bu sonuçların Sainz'ı takım lideri yapıp yapmayacağı sorusuna Mekies, "Bence öyle bir şey yok, birini lider yapan ya da yapmayan şey bu değil. İki tane çok ama çok iyi sürücümüz olduğunu biliyoruz."

“Onlara mümkün olan en iyi aracı sağlayarak, şampiyonadaki pozisyonlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Yani onların olabildiğince hızlı olmalarını istiyoruz.” dedi.