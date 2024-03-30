Mekies: "Ricciardo'ya daha rahat edebileceği bir araç vermeliyiz"

Ricciardo, pist limitleri ihlali nedeniyle sıralama turlarının ilk bölümünde turunun silinmesiyle yarışa 18. sırada başladı. Sıralamalardan sonra, iptal edilen turun iyi hissettirmesine rağmen 2024'te sıralama turlarında ikinci kez son bölüme kalan takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın hızının altında kalmasına "şaşırdığını" söyledi.

Yarışta Ricciardo, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas'ın yaşadığı sorunlar sayesinde damalı bayrağı 12. sırada geçerken Tsunoda etkileyici bir yedincilik elde etti.

Mekies, takımın hâlâ tamamen Ricciardo'nun arkasında olduğunu ve VCARB 01'i onun ihtiyaçlarına göre uyarlaması gerektiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Fransız takım patronu, "Gerçek şu ki, ona daha rahat edebileceği bir araç vermemiz gerekiyor. Yuki burada 1 antrenmandan itibaren çok rahat olduğu bir araca sahipti."

"Muhtemelen Daniel ile sadece sıralama turlarında o aşamaya ulaştık ve oradan itibaren inşa etmeniz gerekiyor. Yarışta bunu kesinlikle başardığını düşünüyoruz."

"Bugün puanları toplayanlar kadar hızlıydı. Dolayısıyla daha iyi bir başlangıç pozisyonuyla puanlar için savaşıyor olacağız."

"Daniel'in geriden başlamasına rağmen çok güçlü bir yarış çıkarmış olması da eve götürülecek bir başka olumlu nokta." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

CEO Peter Bayer, Ricciardo'nun Tsunoda'ya kıyasla sıralama performansını değerlendirirken kendisine fazla yüklendiğini öne sürüyor ve başlangıç pozisyonu göz önüne alındığında güçlü bir yarış çıkardığını vurguluyor.

Bayer, "Bence verileri biraz yanlış yorumladı. Aslında onunla birlikte gördüklerimize bir göz attık."

"Sonuçta Daniel için de olumlu şeyler söylüyorum çünkü sıralama turlarında hızını tekrar buldu. Bence cuma günü o turu atabilseydi, üzerine koyabilirdi."

"Dürüst olmak gerekirse, sıralama turlarında da ilk 10'da olacağından eminim. Bu yüzden bunu bir kenara bırakmamız gerekiyor."

"Pazar günü zor, çünkü trafik açısından, yarışı nasıl yönettiğiniz ve kendinizi nerede konumlandırdığınız açısından, aynı zamanda geçiş yapmanın kolay olmadığı bir pist."

"Dürüst olmak gerekirse, iyi bir iş çıkardı. Sağlam bir iş çıkardı ve burada gördüklerimizi geliştirebileceğimizi biliyoruz." dedi.