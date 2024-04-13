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Formula 1 Japonya GP

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Visa RB takım patronu Laurent Mekies, her ne kadar Japonya'da yarış dışı kalsa da Daniel Ricciardo'nun geliştiği görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, talks to the media

Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun ilk dört yarışında puan almayı başaramayan Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın temposuna ayak uydurmakta zorlanıyor.

Japon sürücü son olarak kendi ülkesi Japonya'da, sıralama turlarında Ricciardo'yu geçti ve pazar günü de ilk ona girmeyi başardı.

Fakat Laurent Mekies, Avustralyalı sürücü için işlerin "yavaş yavaş" yoluna girmeye başladığını düşünüyor.

Faenza merkezli takımın patronu, Amerikalı radyo istasyonu SiriusXM'e verdiği demeçte şöyle dedi:  "Avustralya'dan bu yana Daniel için işler daha iyi gidiyor."

"Orada arkadan taraftan başlamasına ve bunun sinir bozucu olmasına rağmen, iyi bir tempo gösterdiğini gördük ve bu bize güven veriyor."

"Ayrıca Suzuka'da Yuki gibi o da sıralama turlarında son bölüme kalmak için savaşıyordu. Yani bu olumlu bir şey."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı, Pirelli Suzuka testi

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı, Pirelli Suzuka testi

Fotoğraf: Pirelli

"Her ne kadar son yarışta finiş göremediği için önemli bir pist üstü zamanı kaybetse de Daniel'in Çin'de çok iyi durumda olacağından eminim."

"Bazen pist dışında da sorunlar yaşayabiliyor fakat uzun süredir Formula 1'de ve en önemli şeyin sahip olduğu tempo tempo olduğunu biliyor." 

Ricciardo'nun koltuğu için Liam Lawson'ın adı geçiyor.

Bu konuda Mekies, "Formula 1 pilotları her zaman baskı altındadır. Bu kadar yüksek bir seviyede böyle bir şey yaşamanız kaçılmazdır."

"Ancak aynı şey tüm takımlar ve sürücüler için geçerli. Yedek pilotun padoktaki varlığı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Liam harika bir yedek pilot ve geçen yıl Daniel'in yerini aldığında güçlü bir izlenim bıraktı."

"Ancak onun varlığının bizimkilere ekstra baskı yapmıyor. Kendilerini sürekli baskı altında tutuyorlar ve onları en çok motive eden şey de bu." dedi.

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