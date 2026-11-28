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Mekies: "Red Bull'un yeniden yükselişi, Max'in takımda kalmayı seçmesiyle başladı"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, takımın Formula 1'in zirvesine dönüş sürecini değerlendirdi. Mekies, Max Verstappen'in takımda kalma kararının geri dönüşte belirleyici olduğunu söylerken, 2027'de şampiyonluk mücadelesi verebilmek için risk almaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 13:34

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Bazı kararların önemi, sonraki aylarda yaşanan gelişmelerle çok daha net ortaya çıkar. Max Verstappen, yaz başında geleceğini Red Bull'a bağlama kararı aldığında takımın Formula 1'in zirvesine yeniden dönüp dönemeyeceği konusunda herhangi bir garanti bulunmuyordu.

RB22, hem şasi hem de güç ünitesi tarafında ön gruptaki rakiplerinin önemli ölçüde gerisindeydi. Milton Keynes merkezli aynı zamanda son dönemde birçok önemli ismin takımdan ayrılmasının etkileriyle uğraşıyordu.

Aradan geçen beş ayda ise tablo tamamen değişti. Verstappen, üst üste dokuz podyum elde ettiği bir dönemin ardından bu serinin dördünde yarışı ilk sırada tamamladı. Red Bull da yeniden Formula 1'in teknik açıdan referans takımlarından biri haline geldi.

Takım patronu Laurent Mekies, geri dönüşün nasıl gerçekleştiğini değerlendirirken Verstappen'in takımda kalma kararını sezonun en önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterdi.

"Max'in kararlarının geri dönüşümüzde belirleyici olduğuna inanıyorum. Her şeyin en zor olduğu yaz başında, takımına olan bağlılığını yeniden teyit etmeyi seçti. O dönemde rekabetçi seviyeye geri dönebileceğimiz ve bu kadar çok podyum elde edebileceğimiz kesinlikle garanti değildi. Max'in kararı bizim için önemli bir dönüm noktası oldu."

Hollandalı pilotun performansıyla ilgili de Mekies, "Gridin zirvesine yaklaştıkça Max de performans seviyesini sürekli yükseltiyor. Las Vegas, Brezilya ve Meksika'da yaptıklarına bakarsak, bu performans onun en iyi versiyonu değilse bile muhtemelen ona çok yakın." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Verstappen'in Red Bull'a duyduğu güven, takım yönetiminin kendi çalışanlarına duyduğu güvenle de örtüşüyordu.

Milton Keynes merkezli ekip, son iki buçuk yılda birçok önemli teknik ismin ayrılmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu isimlerin birçoğu dışarıdan bakıldığında yerlerinin doldurulması mümkün olmayan kişiler olarak değerlendiriliyordu. Ancak Red Bull, kendi bünyesindeki yetenekleri ön plana çıkararak bu sürecin üstesinden gelmeye çalıştı. Mekies de bugün bu yaklaşımı gururla savunuyor.

"En zor zamanlarımızda bile en iyi insanlara sahip olduğumuza olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bazı ayrılıklarla ve farklı baskılarla karşılaştık ancak hem şasi hem de güç ünitesi tarafında organizasyonumuzun farklı kademelerinde çok yetenekli insanlara sahip olduğumuzdan her zaman emindik."

"Bütün bunlara Red Bull Racing'in ruhunu da eklemek gerekiyor. Rakiplerimizin 1,3 saniye gerisindeydik ancak bir yarışın ardından pazartesi sabahı fabrikaya döndüğünüzde her kapının arkasında yoğun bir çalışma olduğunu görüyordunuz. Herkes daha fazlasını yapmak, kendi departmanında daha fazla risk almak ve performansı nereden kazanabileceğini bulmak için çabalıyordu."

"Bu, şirketin tamamında benimsenen ortak bir yaklaşımdı. Bir milyon küçük gelişmenin birleşmesiyle yeniden rekabetçi hale geldik. Bu gerçekten olağanüstü bir başarı ve çalışanlarımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

RB22'nin en iyi sensörü Verstappen

Red Bull'un teknik açıdan gerçekleştirdiği uzun geri dönüşte kokpitten gelen katkı da önemli rol oynadı. Verstappen'in pist üzerindeki performansının ötesinde, aracın davranışlarını anlama ve teknik sorunları tespit etme konusundaki hassasiyeti de takımın gelişim sürecini hızlandırdı.

Mekies, Hollandalı pilotun teknik geri bildirimlerinin mühendisler için önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

"Onun çok büyük bir rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Kendisine aracımızdaki en iyi sensör diyoruz çünkü veri toplama sistemlerimizin bize göstermesinden önce bazı sınırları tespit etmemizi sağlıyor. Ayrıca bu sınırları daha belirgin hale getirerek sorunları tespit etme sürecimizi kolaylaştırıyor."

"Henüz sorunların çözümünü bize sunmuyor ancak bunun da zamanla gelişmesini umuyoruz!"

"Hızının ötesinde, aracın üzerinde neler yaşandığını ve daha hızlı olabilmek için neye ihtiyaç duyduğunu bu kadar iyi anlayabilen bir pilota sahip olmak bizim için çok büyük bir avantaj."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Red Bull, 2027'de de risk almaya devam edecek

Red Bull, sezonun son bölümüne yaz arasından önceki beklentilerinden çok daha güçlü bir konumda giriyor. Takımın gerçekleştirdiği geri dönüş, Red Bull'u tam anlamıyla bir üreticiye dönüştüren projenin doğruluğunu da ortaya koydu.

Ancak Mekies, 2026'nın ikinci yarısında elde edilen rekabetçi seviyenin gelecek sezon için herhangi bir garanti sunmadığının farkında.

"Formula 1'de eskiden Mercedes ile Red Bull arasında gördüğümüz gibi yalnızca iki takımın mücadele ettiği dönemin sona erdiğine inanıyoruz. Bugün çok güçlü dört üst düzey takım var ve bunlar pistlerin büyük bölümünde 0.1 ila 0.2 saniyelik farklarla birbirinden ayrılıyor."

"Her şeyi doğru yaparsanız pole pozisyonunu kazanıyorsunuz, aksi takdirde kendinizi start gridinde yedinci veya sekizinci sırada bulabiliyorsunuz. Ayrıca Formula 1'e hazırlanan büyük üreticileri de düşündüğümüzde, spor olarak önümüzdeki dönemde dört üst düzey takımın yerini beş veya altı takımın alacağı bir senaryoya hazırlanmamız gerekiyor."

Dolayısıyla Red Bull'un gelecek sezon için izleyeceği yol, bu yıl yeniden zirveye yaklaşmasını sağlayan yaklaşımdan farklı olmayacak. Takım, elde ettiği rekabetçi seviyenin ardından daha temkinli bir strateji benimsemek yerine hem şasi hem de güç ünitesi geliştirme çalışmalarında risk almaya devam edecek.

"Rekabetçi seviyemizi yeniden kazanmak için bu yıl bizi ileri taşıyan riskleri almaya devam ederek performansımızı hak etmemiz gerekecek. Zirve mücadelesinin bir parçası olabilmek için bunu hem şasi hem de güç ünitesi tarafında yapmalıyız."

"Bu yıl partiye geç kaldığımızı biliyoruz. Gelecek yıl ise biraz daha zamanında yetişmeye çalışacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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