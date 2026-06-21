Mekies: "Red Bull ile Racing Bulls arasındaki sınır konusunda katı kurallarımız var"

McLaren CEO'su Zak Brown, uzun süredir Formula 1'de aynı şirketin birden fazla takıma sahip olmasına karşı çıkıyor. Red Bull GmbH'nin hem Red Bull Racing hem de Racing Bulls'un sahibi olması, Brown'ın eleştirdiği konuların başında geliyor.

Brown'ın kısa süre önce FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e gönderdiği mektupta da bu konulara dikkat çektiği belirtiliyor.

McLaren'ın endişeleri arasında iki takım arasındaki personel geçişleri de yer alıyor.

Laurent Mekies'in 2025 yılında Christian Horner'ın görevden alınmasının ardından Racing Bulls takım patronluğundan doğrudan Red Bull takım patronluğuna getirilmesi bu örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Andrea Landi'nin transferi de Brown'ın gündeme getirdiği konular arasında yer aldı.

Ayrıca Brown, Miami Grand Prix'sinde Liam Lawson'ın Max Verstappen'e pozisyon vermesini de eleştirmişti. Lawson'ın pist dışına itilmesine rağmen Verstappen'e karşı mücadele etmemesi soru işaretleri doğurmuştu.

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Mekies ise Red Bull'un yalnızca FIA kurallarına uymadığını, bunun da ötesine geçen iç uygulamalar geliştirdiğini söyledi.

Mekies, "Pistte bağımsız şekilde yarışan 11 takımı destekliyoruz. Bunun sağlanması düzenlemelerin temel amacıdır."

"Takımların aynı sahip tarafından yönetilmesi, aynı güç ünitesini, şanzımanı veya süspansiyonu kullanması önemli değil. Hepimizin bağımsız şekilde yarışması gerekiyor."

"Takımlar arasındaki personel transferleri ve zorunlu bekleme süreleri konusunda son derece detaylı düzenlemeler mevcut."

"Biz yalnızca FIA kurallarına uymakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu tür tartışmaların yaşanmaması için kendi içimizde daha uzun bekleme süreleri uyguluyoruz."

Mekies, Lawson ve Verstappen arasındaki Miami olayına da değinerek Racing Bulls'un Red Bull'a ayrıcalıklı davrandığı iddialarını reddetti.

"Sizlerden sezon başından bu yana Racing Bulls ile Red Bull arasındaki tüm pist üstü mücadelelere bakmanızı isterim."

"Ne yazık ki sezon başında aracımız yeterince rekabetçi değildi, bu yüzden çok sayıda örnek bulabilirsiniz."

"Analizlerimiz bize Racing Bulls'un bizim için geçilmesi en zor orta grup araçlarından biri olduğunu gösteriyor."

"Bu konuya yönelik dünyanın bütün dikkatinin üzerimizde olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda sportif kurallarla uyumlu olmayan bir yaklaşım benimsemeyi düşünmemiz bile son derece aptalca olurdu."