Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Mekies: "Red Bull ile ortaklığın dezavantajları da var"

RB takım patronu Laurent Mekies, Red Bull ile daha yakın bir ortaklık içerisinde olduklarını kabul ediyor fakat bunun dezavantajları olabileceğinden endişe ediyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
VCARB 01

Helmut Marko'nun AlphaTauri'nin 2023'teki kötü performansı hakkında yorum yapmaya başladığı görüldüğünde, Faenza merkezli takımı etkileyecek büyük bir devrim yapılacağı apaçık ortadaydı.

Her şeyden önce İtalyan ekip, Milton Keynes'e çok daha yakın olacak ve personel büyük ölçüde İngiltere'ye taşınacak.

Buna ek olarak, teknik ve ticari işbirlikleri de arttırılacak. Kısacası Marko, AlphaTauri'nin bağımsızlık modelinin sona ermesine karar verdi.

Yeni rota, ana şirkete çok daha fazla benzeyen takım adından da (Racing Bulls/RB) görülebiliyor ve son aylarda bazı takımlar bir takım arasındaki ortaklıktan rahatsız.

Yeni takım patronu Laurent Mekies, yeni VCARB 01'in içinde çok fazla Red Bull olacağını kabul ediyor fakat "yönetmelikler çerçevesinde" hareket ettiklerine dikkat çekiyor.

Mekies, "Yönetmelikler, bir takım olarak neyi kendimiz yapmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor."

"Motor, vites kutusu ve süspansiyon dışında aracınızı kendiniz inşa etmeniz gerekiyor."

"İki yarış takımının da sahibi Red Bull. Bu nedenle hangi parçaların her iki araca da monte edilebileceğini ayrıntılı olarak değerlendirmemiz gerektiği çok açık."

"Dünya şampiyonuyla birlikte çalışabilme avantajına sahibiz. Kurallara göre oynuyoruz ve elimizden geleni paylaşıyoruz, ancak bunu yapmanın hem avantajı hem de dezavantajı var."

"Örneğin, birçok takımın yaptığı gibi başka birinin vites kutusunu alırsanız, süspansiyon noktalarının nerede olacağını anlamak için, tedarikçinin vites kutusunu tasarlamasını beklemeniz gerekir, ki bu da aerodinamik üzerinde doğrudan bir etkiye sahip." dedi.

Peter Bayer, Racing Bulls CEO'su, Laurent Mekies, Racing Bulls Takım Müdürü

Peter Bayer, Racing Bulls CEO'su, Laurent Mekies, Racing Bulls Takım Müdürü

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alman basınına göre Alonso, Mercedes koltuğuyla ilgileniyor olabilir

Alman basınına göre Alonso, Mercedes koltuğuyla ilgileniyor olabilir

Formula 1

Alman basınına göre Alonso, Mercedes koltuğuyla ilgileniyor olabilir Alman basınına göre Alonso, Mercedes koltuğuyla ilgileniyor olabilir

Liuzzi: "Leclerc-Hamilton rekabeti Ferrari'ye fayda getirecek"

Liuzzi: "Leclerc-Hamilton rekabeti Ferrari'ye fayda getirecek"

Formula 1

Liuzzi: "Leclerc-Hamilton rekabeti Ferrari'ye fayda getirecek" Liuzzi: "Leclerc-Hamilton rekabeti Ferrari'ye fayda getirecek"

Stuck: "Hamilton ve Mercedes'in önünde çok zor bir sezon var"

Stuck: "Hamilton ve Mercedes'in önünde çok zor bir sezon var"

Formula 1

Stuck: "Hamilton ve Mercedes'in önünde çok zor bir sezon var" Stuck: "Hamilton ve Mercedes'in önünde çok zor bir sezon var"

Son Haberler

Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

F1 Formula 1

Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor" Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

F1 Formula 1

Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız" Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

F1 Formula 1

Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek" Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!

Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!

F1 Formula 1

Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif! Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol