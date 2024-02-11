Mekies: "Red Bull ile ortaklığın dezavantajları da var"
RB takım patronu Laurent Mekies, Red Bull ile daha yakın bir ortaklık içerisinde olduklarını kabul ediyor fakat bunun dezavantajları olabileceğinden endişe ediyor.
Helmut Marko'nun AlphaTauri'nin 2023'teki kötü performansı hakkında yorum yapmaya başladığı görüldüğünde, Faenza merkezli takımı etkileyecek büyük bir devrim yapılacağı apaçık ortadaydı.
Her şeyden önce İtalyan ekip, Milton Keynes'e çok daha yakın olacak ve personel büyük ölçüde İngiltere'ye taşınacak.
Buna ek olarak, teknik ve ticari işbirlikleri de arttırılacak. Kısacası Marko, AlphaTauri'nin bağımsızlık modelinin sona ermesine karar verdi.
Yeni rota, ana şirkete çok daha fazla benzeyen takım adından da (Racing Bulls/RB) görülebiliyor ve son aylarda bazı takımlar bir takım arasındaki ortaklıktan rahatsız.
Yeni takım patronu Laurent Mekies, yeni VCARB 01'in içinde çok fazla Red Bull olacağını kabul ediyor fakat "yönetmelikler çerçevesinde" hareket ettiklerine dikkat çekiyor.
Mekies, "Yönetmelikler, bir takım olarak neyi kendimiz yapmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor."
"Motor, vites kutusu ve süspansiyon dışında aracınızı kendiniz inşa etmeniz gerekiyor."
"İki yarış takımının da sahibi Red Bull. Bu nedenle hangi parçaların her iki araca da monte edilebileceğini ayrıntılı olarak değerlendirmemiz gerektiği çok açık."
"Dünya şampiyonuyla birlikte çalışabilme avantajına sahibiz. Kurallara göre oynuyoruz ve elimizden geleni paylaşıyoruz, ancak bunu yapmanın hem avantajı hem de dezavantajı var."
"Örneğin, birçok takımın yaptığı gibi başka birinin vites kutusunu alırsanız, süspansiyon noktalarının nerede olacağını anlamak için, tedarikçinin vites kutusunu tasarlamasını beklemeniz gerekir, ki bu da aerodinamik üzerinde doğrudan bir etkiye sahip." dedi.
Peter Bayer, Racing Bulls CEO'su, Laurent Mekies, Racing Bulls Takım Müdürü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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