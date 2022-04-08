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Mekies: "Red Bull güçlü görünüyor"

Ferrari'nin sportif direktörü Laurent Mekies, Red Bull'un cuma antrenmanlarında çok güçlü göründüğünü kabul etti.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Mekies: "Red Bull güçlü görünüyor"
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Ferrari, cuma günü Melbourne'deki en hızlı araç gibi görünüyordu ve hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc çok iyi turlar çıkardılar.

Leclerc, ikinci seansı 0.2 saniye farkla ilk sırada tamamlasa da, Max Verstappen son bölümde iyi bir tempo yakaladı ve iki Ferrari pilotunun arasına girdi.

İlk iki yarışta Red Bull ve Ferrari arasında keyifli bir mücadele vardı. Ancak Melbourne'ün yapısı, Red Bull'a daha iyi uyduğu için bu Avusturyalı ekip favori gösteriliyordu.

Cuma gününün ardından açıklamalarda bulunan Laurent Mekies, araçta yapılacak işler olduğunu ve Red Bull'un çok güçlü göründüğünü belirtti.

"Araç üzerinde geliştirebileceğimiz bazı alanlar var."

"Şarlara daha iyi adapte olduk ve Red Bull'a kıyasla tempoyu daha erken bulduk. Fakat çok güçlüler ve ikinci antrenman seansının sonuna bakarsak, Max iyi görünüyordu."

"Red Bull hem uzun hem de kısa sürüşlerde çok güçlü görünüyor. Bu yüzden araçta bir adım daha atmamız lazım."

"Detaylar ve ondalık dilimler belirleyici olacak. Sporun güzelliği de burada."

Leclerc de henüz rakiplerinin ellerini açmadığını düşünüyor.

"Kolay bir gün olmasa da ikinci seansta ileriye doğru gittik fakat yapılacak daha çok iş var. Kimsenin turu bir araya getirebildiğini düşünmüyorum. Sıralama turları yarın olacak ve umarım iyi bir iş çıkarabiliriz." 

Sainz da , "Lastikler üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz ama sıralama turlarına hazırlanırken iyi bir temelimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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