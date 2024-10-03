Mekies: "RB'nin yeni aero merkezi en iyi F1 takımlarıyla mücadelenin anahtarı olacak"
RB'nin takım patronu Laurent Mekies Motorsport Week'e yaptığı açıklamada takımın Milton Keynes'teki yeni aerodinamik merkezinin en iyi Formula 1 takımlarına meydan okumanın anahtarı olduğunu söyledi.
Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Jonathan Eddolls, Head of Trackside Engineering RB F1 Team
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
RB, 2024 yılının sonuna doğru Bicester'dan Milton Keynes'teki yeni aerodinamik departmanına taşınacak.
Red Bull'un 'kardeş' takımı büyüyerek 15 yıl önce taşındığı Bicester tesisinden çoktan “aşmış” durumda.
Tesisin modası geçmiş olması nedeniyle ekip artık Bicester tesisindeki rüzgar tünelini kullanmıyor, bunun yerine Red Bull'un tesisinden faydalanıyor.
Mekies Motorsport Week'e verdiği demeçte, “Artık tesis yeterince iyi değil.”
“Milton Keynes'te çalışanlarımız için inanılmaz standartlarda bir şey inşa ediyoruz.”
“Bu, kesinlikle daha iyi koşullarda çalışmak, gelecekteki zorluklar için iş piyasasında daha çekici olmak açısından çok önemli olacak.”
“Faenza'da iyi bir genel merkezimiz var. Bicester'da yetersiz bir genel merkezimiz vardı ve şimdi Milton Keynes'de mükemmel bir genel merkezimiz var.”
“Yani, evet, bu yolda büyüklere meydan okumak kesinlikle bir zorunluluk.” dedi.
RB şu anda Takımlar Sıralamasında 34 puanla altıncı sırada yer alıyor ve Haas ile arasında üç puanlık bir fark bulunuyor.
Motorsport Week, Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si sırasında Mekies ile konuştu.
Ağustos ayında Mekies, RB'nin 2024 hedefinin “orta sıraların zirvesinde” yer almak olduğunu ve Faenza merkezli F1 ekibi için gelecekte daha büyük hedefleri olduğunu belirtti.
Mekies, “Bence Formula 1'de her zaman daha fazlasını istersiniz.”
“Eğer kendinizi kanıtlarsanız, altıncı olabilirsiniz.”
“Eğer yarın kendinizi kanıtlayabilirseniz, beşinci olabilirsiniz. Her zaman daha fazlasını istersiniz.”
“Bu yüzden, beş yıllık hedefiniz en üst sıralara olabildiğince yakın olmaktır. Ayrıca, gerçekten iyi insanları işe almak istiyorsanız, zaten bu hırsa sahip olmanız gerekecek.” dedi.
McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Aston Martin F1'in ilk beş sırasındaki yerlerini sağlam bir şekilde korumuş durumdalar.
Bu sıralamada beşinci olan Aston Martin'in şu anda RB'nin 34 puanına karşılık 86 puanı var.
Yine de RB CEO'su Peter Bayer, RB'nin gelecekte ilk beş F1 takımına meydan okuyabileceği konusunda umutlu.
Bayer Motorsport Week'e yaptığı açıklamada, “Şimdi, gerçekçi olarak ilk bir, iki, üç için mücadele edemeyebiliriz.”
“Ama bence orada olmak, altıncılığı ve beşinciliği koklamak ve sonra dördüncülüğe aç olmak, bence bu hırs olmalı ve bunu genç, otantik, havalı ruhla karıştırmalı.” dedi.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
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