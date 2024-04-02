Mekies: "Orta sıralar için verilen mücadele her hafta sonu acımasız olacak"
VCARB takım patronu Laurent Mekies, 2024 sezonu boyunca Formula 1'in orta sıra grubunun önünde kalma mücadelesinin "acımasız" olacağını söylüyor.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Steven Tee / Motorsport Images
İlk yarışlar, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ve Aston Martin takımlarının hem sıralama turlarında hem de yarışlarda ilk 10'u domine edeceğini ve diğerlerinin nadiren de olsa puan kazanma fırsatı yakalamak için mücadele edeceğini gösterdi.
Yuki Tsunoda'nın yüksek çekişmeye sahne olan Avustralya Grand Prix'sinde yedinci sırayı elde etmesinin ardından VCARB şu anda ikinci grubun lideri konumunda.
Motorsport.com'a verdiği demeçte Mekies, "Orta sıra takımlarının en iyisi konumunda yer alıyoruz, şu anda bulunduğumuz konum burası. Muhtemelen bu ilk üç yarışta iniş ve çıkışlarımızla her yarışta nerede olduğumuzu yansıtıyor."
"Bu sadece üçüncü yarış, önümüzde uzun bir yol var. Klasmanın gerçekten de değişeceğini biliyoruz çünkü artık bir takımın onda birlik bir güncelleme getirdiğini görüyoruz. Bu birçok kez olacak ve bu grupta yukarı ve aşağı hareket edeceksiniz."
"Yani bu hem bir geliştirme yarışı hem de mükemmel bir uygulama yarışı. Bu harika, hayranlar için harika, yarışmacılar olarak hepimiz için harika. Aynı zamanda bu şekilde gelişiyoruz, öğreniyoruz ve takımın Avustralya'da Yuki ile mükemmel bir performans sergileyebilmesinden gurur duyuyorum." dedi.
Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team
Photo by: Red Bull Content Pool
Mekies, VCARB'nin sezona güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen rehavete kapılmaması gerektiğini söylüyor.
Mekies, "Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve eskisinden daha çok çalışmalıyız çünkü bu orta saha acımasız. Her bir departmanın en üst seviyede zorladığı koşullarda o çok küçük avantajı koruyabiliriz."
"Bu artık bu pozisyona sahip olduğumuz ya da her zaman orta sahanın zirvesinde olacağımız anlamına gelmiyor. Her yarış haftasonu son onda bir için mücadele ediyoruz. Japonya büyük bir sıfırlama olacak ve 0.1 veya 0.2 saniye her şeyi on birincilikten, on sekizinciliğe kaydırabilir." dedi.
VCARB CEO'su Peter Bayer de Melbourne'de elde edilen sonucun, özellikle de iyileştirmelerin hızlı bir şekilde yapılması için ekstra çaba sarf edilmesinin ardından, takım için faydalı bir destek olduğu konusunda hemfikir.
Bayer, "Önemli olan sadece puanlar değil, aynı zamanda bulunduğumuz bu pozisyondur. Çünkü bu beş takımın finişte iki aracı varsa, puan almak neredeyse imkansız."
"Dürüst olmak gerekirse takım için harikaydı. Çünkü Bahreyn'de ve Cidde'de puanları kokluyorduk ve çocuklar çok yoruldular, çok çalıştılar ve Faenza'daki fabrikada güncellemeyi, yeni kanadı getirmek için haftanın yedi günü 7/24 çalışıyorlardı."
"Böylece işe yaradı. Ekip için büyük bir rahatlama oldu ve kesinlikle ilerlemek için büyük bir adrenalin ve motivasyon enjeksiyonu oldu."
"Nihayetinde bir Mercedes ya da Aston'un yarısı kadar ya da belki daha az büyüklükte bir takımız ama bu takımda çok büyük bir duygu ve tutku var. Birlikte çalışan ve birbirlerine bağlı olan harika bir grup insan var. Buradaki herkes adına çok mutluyum." dedi.
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