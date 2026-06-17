Mekies: "Mercedes’ten üstün olduğumuzu gösteren tek bir veri bile yok"

Formula 1’in yeni devreye giren ADUO sisteminin ilk dönemi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. FIA, üreticilere ilk sıralama sonuçlarını Monako’da iletmiş olsa da resmi kamuoyu açıklaması hâlâ askıda bekliyor. Bunun sebebiyse Red Bull’un sonuçlardan memnuniyetsizlik duyarak FIA’dan tüm sensör ve veri noktalarını kapsayan ek bir inceleme talep etmiş olması.

Krizin temelinde ADUO sisteminin çalışma biçimi yatıyor. Mevcut kurallara göre güç dengesi ölçümleri sadece içten yanmalı motor verilerine dayanarak yapılıyor. Ancak bir üretici ADUO hakkı kazandığında, bunu sadece içten yanmalı motor için değil, batarya ve MGU-K gibi elektrikli üniteleri geliştirmek için de kullanabiliyor.

Yine de Red Bull’un asıl itirazı kuralın bu yapısına yönelik değil. Barselona Grand Prix'sinin ardından Motorsport.com’un sorularını yanıtlayan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, kuralların bu şekilde tasarlanmasından bir şikayetleri olmadığını açıkça belirtti: "Kuralların sadece içten yanmalı motorun güç dengesini ölçmeye dayanması konusunda tamamen hemfikiriz: Buna hiçbir itirazımız yok.”

“2025 baharında bu konuda hepimiz uzlaşmıştık ve sorunun bu olduğunu düşünmüyoruz."

Red Bull’un asıl istediği, FIA’nın kendilerini zirveye yerleştiren; Mercedes’e 1, Ferrari, Audi ve Honda’ya ise 2 güncelleme hakkı tanıyan bu analizi hangi verilere dayanarak yaptığını tam olarak anlamak.

Mekies, durumdan duyduğu şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Kesinlikle daha derin bir görüşme talep ediyoruz çünkü Mercedes’teki dostlarımıza karşı bir avantaja sahip olduğumuzu gösteren tek bir veri örneği bile göremiyoruz."

Laurent Mekies, Red Bull Takım Patronu Fotoğraf: Erik Junius

Eğer FIA’nın açıkladığı bu sonuçlar değişmezse, Red Bull kendisini çok zor bir durumun içinde bulabilir. Çünkü Mercedes, kazandığı bu geliştirme hakkını hemen kullanmayıp bir sonraki ADUO değerlendirmesine kadar saklayabilir ya da motorun elektrik tarafında kullanabilir. Bu da Red Bull'u kağıt üzerinde "en güçlü motor" olarak zirvede yalnız bırakırken rakiplerinin önünü açacaktır.

Mekies, bu tehlikenin farkında olduklarını belirterek ekledi: "İçten yanmalı motor sıralamasını değerlendirirken son derece kesin olmak gerek çünkü performans bakımından üstün olan takıma değil de ona yetişmeye çalışan tarafa bu tarz avantajlar verirken elimizdeki verilere sonuna kadar güvenebilmeliyiz.”

"Motor gücü hassasiyetinin çok yüksek olduğu Kanada’ya gidiyoruz, sıralamalarda 6. olabiliyoruz.”

“Motor gücü hassasiyetinin düşük olduğu Monaco’ya gidiyoruz, pole pozisyonunun neredeyse 0.04 saniye gerisinde kalıyoruz.”

“Ardından yine güç hassasiyetinin zirvede olduğu Barselona’ya geliyoruz ve yine ancak 6. sırayı alabiliyoruz.”

“Kendimizi rakiplerimizden daha yukarda görebileceğimiz, hele ki istikrarlı bir şekilde Mercedes’in önünde olduğumuzu gösteren tek bir veri bile yok."