Formula 1 Katar GP

Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”

Katar sıralama turlarının ardından yarış hakkındaki düşüncelerini paylaşan Laurent Mekies, Mercedes’in çok hızlı olduğunu belirtse de McLaren ile rekabet edebileceklerini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 08:55

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Katar Grand Prix’si sıralama turlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Laurent Mekies, ilk iki bölümde rakiplerine yakın görünmelerine rağmen son bölümde geride kaldıklarını ifade etti.

Isack Hadjar’ın Max Verstappen’e yakın sonuçlar elde etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Mekies, iki pilotuna da daha iyi bir araç sunmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Şu ana kadar bizim için zor bir hafta sonu oldu. Mercedes neredeyse tüm hafta sonu boyunca erişilemez durumdaydı ve biz de iki pilotumuza araçtan en iyi performansı almaları için gereken dengeyi sağlamakta zorlandık.”

Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“İlk iki sıralama bölümünde biraz daha yakın görünsek de son bölümde belirgin şekilde performans kaybettik. Sıralama turlarında Mercedes'e meydan okuyacak tempomuz yoktu ama kesinlikle McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz.”

“Isack son birkaç yarıştır çok güçlü ve istikrarlı bir şekilde Max'e yakın, bu çizgisini sürdürmesi sevindirici. Hem Max hem de Isack bu hafta sonu aracın dengesizliğine rağmen ellerinden geleni yaptı ancak ikisi de tam olarak memnun değil.”

“Onlara daha iyi performans gösterebilecekleri bir araç sunmak bizim görevimiz. Pazar uzun bir yarış olacak ve lastik yönetimi önemli bir rol oynayacak.”

“Önceliğimiz daha iyi bir yarış temposu yakalamak için araç ayarlarını optimize etmek ve iki pilotumuzu da önümüze çıkacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğimizden emin olmak.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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