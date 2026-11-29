Formula 1 Katar GP
Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”
Katar sıralama turlarının ardından yarış hakkındaki düşüncelerini paylaşan Laurent Mekies, Mercedes’in çok hızlı olduğunu belirtse de McLaren ile rekabet edebileceklerini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 08:55
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Katar Grand Prix’si sıralama turlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Laurent Mekies, ilk iki bölümde rakiplerine yakın görünmelerine rağmen son bölümde geride kaldıklarını ifade etti.
Isack Hadjar’ın Max Verstappen’e yakın sonuçlar elde etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Mekies, iki pilotuna da daha iyi bir araç sunmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Şu ana kadar bizim için zor bir hafta sonu oldu. Mercedes neredeyse tüm hafta sonu boyunca erişilemez durumdaydı ve biz de iki pilotumuza araçtan en iyi performansı almaları için gereken dengeyi sağlamakta zorlandık.”
Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
“İlk iki sıralama bölümünde biraz daha yakın görünsek de son bölümde belirgin şekilde performans kaybettik. Sıralama turlarında Mercedes'e meydan okuyacak tempomuz yoktu ama kesinlikle McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz.”
“Isack son birkaç yarıştır çok güçlü ve istikrarlı bir şekilde Max'e yakın, bu çizgisini sürdürmesi sevindirici. Hem Max hem de Isack bu hafta sonu aracın dengesizliğine rağmen ellerinden geleni yaptı ancak ikisi de tam olarak memnun değil.”
“Onlara daha iyi performans gösterebilecekleri bir araç sunmak bizim görevimiz. Pazar uzun bir yarış olacak ve lastik yönetimi önemli bir rol oynayacak.”
“Önceliğimiz daha iyi bir yarış temposu yakalamak için araç ayarlarını optimize etmek ve iki pilotumuzu da önümüze çıkacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğimizden emin olmak.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!
MotoGP
MotoGP
Valencia GP
47 dk
Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!
Vasseur: “Tempo açısından açıkça sezonun en kötü sıralama seansıydı”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
2 s
Vasseur: “Tempo açısından açıkça sezonun en kötü sıralama seansıydı”
Alonso: “Yarışı kendimiz için bir test seansına dönüştüreceğiz”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
3 s
Alonso: “Yarışı kendimiz için bir test seansına dönüştüreceğiz”
Son Haberler
Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
7 dk
Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”
Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
47 dk
Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!
Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
1 s
Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
1 s
Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol