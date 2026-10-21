Formula 1 Amerika GP
Mekies: “Max’in talep ettiği çözümleri daha hızlı sunabilmeyi isterdik”
Laurent Mekies, Verstappen’in talep ettiği teknik çözümleri her zaman onun istediği hızda üretemediklerini dile getirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 15:30
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Sezonun ilk yarışlarında şasi ayar kısıtlamaları ve aerodinamik eksiklikler nedeniyle lider grubun 1,5 saniye kadar gerisinde kalan Red Bull, RB22 modelinde yakaladığı büyük gelişim hamlesiyle yeniden zirveye tırmandı. Sezonun açılış yarışı Avustralya’nın ardından geride kalma nedenini şasi ve yeni güç ünitesi arasında eşit olarak paylaştıran Max Verstappen, özellikle viraj girişlerinde hissettiği dengesizlikler, kerb geçişlerindeki problemler ve uzun yarış temposunu etkileyen tutarsızlıklardan sık sık şikayetçi olmuştu.
Bakü’de araca uygulanan yenilenmiş taban, difüzör kanalları ve yan hava girişlerini kapsayan dev güncelleme paketi, araçtaki mekanik yol tutuşuyla yüksek hız dengesi arasındaki sorunu çözdü ve Sepang ile Singapur’da üst üste gelen zaferlerin önünü açtı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Yaşanan bu büyük dönüşümün ardından açıklamalarda bulunan takım patronu Laurent Mekies, Hollandalı pilotun geliştirme yönünü belirlemedeki kritik rolünü ve teknik hassasiyetini vurguladı.
Laurent Mekies, şampiyon pilotun takıma sağladığı katkıyı şu sözlerle ifade etti: "Max’in takıma olan katkısı gerçekten muazzam. Onun teknik hassasiyetlerinin olağanüstü olduğunu ve muhtemelen bir benzerinin bulunmadığını söylemek son derece doğru bir tespit olur.”
“Dolayısıyla evet, yakaladığımız bu ivmede doğrudan ve aktif bir payı var.”
“Performansı neyin kısıtladığını tam olarak noktası noktasına tespit etme yeteneğine sahip. Bize sorunun ne olduğunu söylediği çoğu zamanda maalesef elimizde hazır veya pratik bir çözüm olmuyor. Ancak en azından problemin kaynağını net olarak bilmek takıma devasa bir yardım sağlıyor.”
Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
“Onunla ile aramızda her zaman çok doğrudan, şeffaf ve bir iletişim var. Bu durum hem şasi hem de güç ünitesi geliştirme süreçlerimiz muazzam derecede hızlandırıyor.”
“Max’in talep ettiği çözümleri daha hızlı sunabilmeyi isterdik ancak bu da yarışmanın bir parçası."
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- Motorsport.com Ekibi
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