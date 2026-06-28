Mekies: “Max'i Q2'de ikinci tur için piste çıkarmamak riskli bir karardı”
Mekies, sıralama turlarında kaza yapan Verstappen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve kazaya neden olan sorun yüzünden özür diledi.
Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Verstappen, Avusturya GP’nin sıralama turlarının son bölümünde aracının kontrolünü kaybederek 9. virajda çakıl havuzuna çıkmıştı ve bariyerlere çarpmıştı. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Verstappen’in aracındaki soruna dair teknik detaylar ve ilk resmî açıklama takım patronu Laurent Mekies'den geldi.
Takım arkadaşı Isack Hadjar’ın ‘arka kanadın zamanında kapanmaması kontrolü kaybetmesine sebep olmuş olabilir’ teorisinin ardından konuşan Mekies, olay hakkında şu ifadeleri kullandı: “Olaylı geçen seansın ardından bizim için en önemli konu Max'in iyi olması.”
“Q3’e ilk çıktığında mükemmel bir tur attı ve son turu da 9. virajda aracın kontrolünü kaybedene kadar çok hızlıydı.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Kazanın gerçekleşme şekli sıra dışıydı; aracın arkasındaki aerodinamik performansı aniden kaybettik ve bu durumda Max'in yapabileceği bir şey yoktu. Takım olarak kazanın tüm sorumluluğunu üstleniyor ve kendisinden özür diliyoruz.”
Mekies, Verstappen'in Q2’de sadece tek tur attığı ve Pierre Gasly'nin 0.040 farkla önünde kalarak kıl payı elenmekten kurtulduğu riskli stratejiye de açıklık getirdi: "Max'i Q2'de ikinci tur için piste çıkarmamak kesinlikle çok riskli bir karardı.”
“Ancak yarışta daha fazla stratejik seçeneğimiz olması için sıralama turlarına kullanacağımız lastikleri sınırlandırma kararı aldık. Bu kararı verdikten sonra bazı riskler almamız gerektiğini de biliyorduk, dolayısıyla Max’i Q2’de sadece bir tur piste çıkardık.”
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