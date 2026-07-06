Mekies: "Max öfkelenmekte tamamen haklı”
Mekies, Max Verstappen’ın Britanya GP’sinde yarış dışı kalmasına neden olan olayı değerlendirdi ve Avusturya’daki sorundan farklı bir sebebe dayandığını söyledi
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
Silverstone'da yarışın son bölümünde Stowe virajında dışarı taşarak kaza yapan Max Verstappen, üst üste iki hafta sonuda da yüksek hızlı bir virajda arka kanat hakkında bir sorun yaşaı. Avusturya Q3'teki ağır kazasının ardından Britanya'da da benzer şekilde düzlük modundan çıkan kanadın düzgün kapanmaması nedeniyle spin atan Hollandalı pilot, bu durumu "aşırı tehlikeli" olarak yorumladı.
Yarışın ardından takım patronu Laurent Mekies, pilotuna hak vererek şu açıklamaları yaptı: "Max' öfkelenmekte tamamen haklı. Bir pilotun üst üste iki yarışta, farklı nedenlerle de olsa yüksek hızlı virajlarda araç tarafından yarı yolda bırakılması son derece can sıkıcı bir durum.”
“Aynı şekilde bizim için de pilotumuzu çakıl havuzunda görmek fazlasıyla üzücü. Takımın bu durumun bir daha tekrarlanmaması için gereken her şeyi yapacağından şüphem yok. Bugün bunu başaramadık ve durumu olabilecek en ciddi şekilde ele alıyoruz. Max'in şu an hissettiği hayal kırıklığı, bu şartlar altında olabilecek en haklı tepkidir."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies,
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Avusturya'daki arızayı tamamen çözdüklerini ancak Silverstone'daki sorunun farklı bir yapıya sahip olduğunu belirten Mekies, araştırma sürecine dair şunları ekledi: "Avusturya'da ne olduğunu kesinlikle anladık, detaylarına girmeyeceğim ama hatanın kaynağını biliyoruz.”
“Pazar günü yaşanan sorunsa, ilk analizlerimize göre tamamen farklı bir mekanik problem. Bu durum işi hafifletmiyor; üst üste gelen bu olayların ardından hatanın farklı olup olmamasının bir önemi yok.”
“Bir daha böyle bir riskin doğmaması için o bölgeyi tamamen inceleyeceğiz ve arkamızda hiçbir soru işareti bırakmayacağız.”
“Verilerden kanadın düzgün kapanmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Gelecek yarışlar öncesinde pilotumuza tam güveni vermek zorundayız."
Red Bull'un Miami'den beri sorunsuz kullandığı "Macarena" konseptini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Mekies, sözlerini şöyle tamamladı: "Güvenli koşulları oluşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Bu konseptle Miami'den beri pek çok yarış tamamladık ve hiçbir sorun yaşamadık. Dolayısıyla sorunun konseptten mi yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını söylemek için henüz çok erken.”
“Ancak konu güvenlik ve performans olduğunda tüm seçenekleri açık tutacağız ve incelenmedik tek bir parça bile bırakmayacağız."
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