Mekies: "Leclerc'in Sainz'a göre daha duygusal olduğunu düşünmüyorum"
Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, söz konusu duygusallık olduğunda Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in pek de farklı olmadıklarını düşünüyor.
Sezona iyi başlayan Ferrari, ilk üç yarışta iki galibiyet elde etmesinin ardından strateji, dayanıklılık ve pilotaj hatalarından ötürü geriledi ve ana rakipleri Red Bull'un bir hayli arkasına da geçti.
Uzun süredir devam eden şampiyonluk orucunu sonlandırma hedefinden vazgeçmeyen takımın işi ise çok zor, nitekim pilotlar şampiyonasında Charles Leclerc an itibariyle Max Verstappen'in 80 puan gerisinde.
Takımlar şampiyonasında da durum aynı; Ferrari, Red Bull'un 97 puan gerisine düşmüş vaziyette.
Özellikle Leclerc'in ciddi hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz. Tam üç kez lider giderken yarış dışı kalan Monakolu pilot, Fransa'daki kazasının ardından kendine epey sinirlenmiş ve takım radyosundan çığlık atmıştı.
Leclerc'in duygularını direkt olarak dışarı vurduğu birçok an olmasına rağmen, Mekies pilotunun duygusal açıdan takım arkadaşı Sainz'dan pek de farklı olmadığını söylüyor.
Formula Passion'a konuşan Mekies, "Leclerc'in Sainz'a göre daha duygusal olduğunu söyleyemem."
"Her ikisinin de inişleri ve çıkışları oldu, yine de garaja geri dönüp verileri analiz ettiklerinde her şeyi analiz ediyorlar ve 15 dakika içinde yeniden öğrenme moduna geri dönüyorlar."
"Yarış sırasında radyoda duyduklarınızı, yani anın sıcaklığıyla söylenen şeyleri diğerlerinden ayırt etmeniz gerekiyor."
"Diğer mesajlara göre çok daha farklılar. Araçtan indikten sadece bir saat sonra olumsuz duygulardan kurtuluyorlar ve daha da motive oluyorlar." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Foto Colombo Images
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