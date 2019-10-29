Mekies: "Leclerc her anlamda ilerleme kaydetti"

Charles Leclerc bu yıl Spa ve Monza'da art arda iki zafer kazanmayı başarırken, toplamda yedi pole pozisyonu aldı.

Takımın sportif direktörü Laurent Mekies, genç pilotun gelişim hızından etkilendiğini söyledi.

Auto Hebdo ile yaptığı röportajda şöyle dedi: “Charles, sezon başına kıyasla önemli ölçüde gelişti ve ilerlemeye devam ediyor. Her alanda ilerleme kaydettiğini görmek şaşırtıcı. Özellikle araca olan algısı veya takımla kurduğu etkileşim çok gelişti.”

“Hız hakkında konuşursak, sezonun ilk yarışlarında kademeli ilerleme kaydetti. Bir sonraki adımı ortalama olarak iki veya üç yarışta attı. Aynı zamanda aracın özelliklerini daha iyi anladı, nelere ihtiyacı olduğunu gördü.”

“Toro Rosso için yarışmaya başladığı dönemdeki Sebastian Vettel'i hatırlatıyor. Gelişim hızı aynı büyüklükte. En önemli avantajlarından birisi psikolojik hazırlığı. Bunu doğrulamak için takımla yaptığı telsiz konuşmalarını dinlemeniz yeterli.”

“Charles, inatçı ruha ve her türlü baskıya direnme konusundaki doğal yeteneği ile ayırt edilebilir. En önemlisi de onun insani özellikleri. Onun için imkansız yok. Eğer şimdi şampiyonluk için savaşması için gereken şartları oluşturabilseydik, bunu kesinlikle yapardı.”