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Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Leclerc her anlamda ilerleme kaydetti"

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Mekies: "Leclerc her anlamda ilerleme kaydetti"
Ekleyen:
, Editör
29 Eki 2019 06:56

Laurent Mekies, Charles Leclerc’in bu yıl her alanda ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari, on the grid
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 2nd position, congratulates Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, in Parc Ferme
Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc bu yıl Spa ve Monza'da art arda iki zafer kazanmayı başarırken, toplamda yedi pole pozisyonu aldı.

Takımın sportif direktörü Laurent Mekies, genç pilotun gelişim hızından etkilendiğini söyledi.

Auto Hebdo ile yaptığı röportajda şöyle dedi: “Charles, sezon başına kıyasla önemli ölçüde gelişti ve ilerlemeye devam ediyor. Her alanda ilerleme kaydettiğini görmek şaşırtıcı. Özellikle araca olan algısı veya takımla kurduğu etkileşim çok gelişti.”

“Hız hakkında konuşursak, sezonun ilk yarışlarında kademeli ilerleme kaydetti. Bir sonraki adımı ortalama olarak iki veya üç yarışta attı. Aynı zamanda aracın özelliklerini daha iyi anladı, nelere ihtiyacı olduğunu gördü.”

“Toro Rosso için yarışmaya başladığı dönemdeki Sebastian Vettel'i hatırlatıyor. Gelişim hızı aynı büyüklükte. En önemli avantajlarından birisi psikolojik hazırlığı. Bunu doğrulamak için takımla yaptığı telsiz konuşmalarını dinlemeniz yeterli.”

“Charles, inatçı ruha ve her türlü baskıya direnme konusundaki doğal yeteneği ile ayırt edilebilir. En önemlisi de onun insani özellikleri. Onun için imkansız yok. Eğer şimdi şampiyonluk için savaşması için gereken şartları oluşturabilseydik, bunu kesinlikle yapardı.”

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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