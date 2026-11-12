Formula 1

Mekies: "'Kısıtlayıcı' kurallar sporu harika bir noktaya getirdi"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, gridin ilk dört takımının performanslarının beklenenden çok daha hızlı şekilde birbirine yaklaştığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 11:50

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Laurent Mekies, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Formula 1, bu sezon büyük bir değişime giderek hem şasi hem de güç ünitesi kurallarını yeniledi. Takımların kendi teknik çözümlerini geliştirmesiyle birlikte bu kural değişikliğinin performans açısından önemli farklar yaratması bekleniyordu.

Genel olarak gridin farklı bölümlerinde performans farkları ortaya çıkmış olsa da zirve mücadelesindeki dört takım, orta gruptan belirgin şekilde ayrılmış durumda.

Mercedes, Ferrari, McLaren ve Red Bull, yeni kurallar döneminin ilk sezonunda birden fazla Grand Prix zaferi elde etti. Sezon ilerledikçe ön gruptaki mücadele de giderek daha öngörülemez hale geldi.

Mekies, araçların tasarım felsefeleri gözle görülür biçimde farklılık göstermeye devam etmesine rağmen performansların beklenenden çok daha erken birbirine yaklaştığını düşünüyor.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Mekies, "Performansların birbirine bu denli yaklaşması muhtemelen hepimizin düşündüğünden daha erken gerçekleşiyor."

"Bence bunun asıl sebebi kuralların oldukça kısıtlayıcı olması."

"Bununla birlikte, gözle görülür şekilde farklı konseptlere sahip araçlar görüyoruz ve dört üst düzey takımın çok yakın mücadele ettiğine tanık oluyoruz. Bu, sporun harika bir noktaya ulaştığı anlamına geliyor."

"Artık sıralama turlarında ilk beş sıradaki pilot arasında yalnızca 0.2 saniye fark bulunuyor. Pazar günü kazanmak istiyorsanız geliştirme mücadelesini çok güçlü yürütmeniz ve her şeyi kusursuz şekilde uygulamanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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