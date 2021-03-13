Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

Charles Leclerc, Cumartesi gününü, lider Bottas’ın 0.597 saniye gerisinde altıncı sırada tamamladı. Monakolu sürücü, öğleden sonraki seansta sıralama simülasyonu yaptı ve Antonio Giovinazzi’nin arkasında kaldı.

Bu, güç ünitesinin yüksek modlarda çalıştırılmadığının işaretlerinden bir tanesiydi. Bunu hız ölçüm noktasındaki hız verileriyle de görmek de mümkün oldu. Giovinazzi 324 km/s hıza çıkarken, Leclerc 312 km/s hıza çıkabildi.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Laurent Mekies, günün kendileri için iyi geçtiğini dile getirdi.

‘’Bahreyn’de bir başka yoğun test günü daha geçirdik. 8 saatlik test boyunca neredeyse 700 kilometre mesafe tamamladık. Hava koşulları düne kıyasla daha iyiydi, ancak özellikle ilk seansta rüzgar hâlâ güçlüydü.’’

‘’Pirelli lastiklerinin yönetimi üzerine çok çalıştık, önemli derecede veri topladık ve bunları dikkatlice analiz ettik. Son saat içerisinde SF21’in performans açısından analiz ettik, çok fazla veri edindik.’’

‘’Üç önemli gün var ve bunlara sistematik şekilde yaklaşmalıyız çünkü yapacağımız iş bu sezon için temel olacak."

"En önemlisi de ayar programlarını tamamlamaktı ve biz de bunu yaptık. Rakiplerimizle olan mücadeleyi iki hafta içerisinde düşünmeye başlayacağız, bu da Bahreyn Grand Prix’sindeki sıralama turları olacak.’’

Carlos Sainz ise genel anlamda uzun sürüşler yaparak yarış temposuna odaklandı.