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Formula 1

Mekies: "İki araçla sezon öncesi test yaparsak personel sıkıntısı çekeriz"

VCARB takım patronu Laurent Mekies, Formula 1'in sezon öncesi testini iki araçla yapmanın gerekli olacak ek personel nedeniyle pratik olmadığını söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Güncel:
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Erik Junius

Fernando Alonso, şu anda her iki pilotun üç günlük test süresini paylaştığı test sürelerinin artması çağrısına öncülük etti.

İspanyol pilot, bu üç günlük testlerde iki aracın kullanılmasının sürücülere daha fazla kilometre kazandırmanın kolay bir yolu olacağını söyledi.

Geçen yıl Abu Dabi'de sezon sonrası Pirelli ve çaylak testinde bu denenmişti ancak bu sadece bir günlük bir testti ve Ab Dabi yarış hafta sonunun sonuna eklenmişti.

Takımlar, yepyeni bir aracı üç gün boyunca günde sekiz saate kadar çalıştırmanın getirdiği büyük iş yükü nedeniyle sezon öncesi test için tek bir araçla çalışıyor.

Tüm ekipler gece vardiyası uyguluyor; bir ekip gün boyunca pistte çalışırken diğeri görevi devralıyor ve sabaha kadar çalışıyor.

Mekies, üç günlü testlerde iki aracı kullanmanın, özellikle de bütçe sınırı döneminde, pratik olmadığını söylüyor.

"Bir takım olarak, mühendisler olarak, eminim sürücüler olarak her zaman daha fazla test yapılmasını isteyeceksiniz. Çünkü bu seviyedeki bir spor için minimum test yapmak çok zor. Ancak, 24 yarışınız var ve artık bir test ekibimiz yok."

"Tüm takımların gece vardiyası var, bu yüzden günün her saati çalışıyoruz. Aslında karşılaştırmalı olarak oldukça kolay yönetilebilir çünkü sadece bir araç çalıştırıyorsunuz. Yani gündüz çalışan bir ekibiniz var, gece çalışan da yarış hafta sonlarında ikinci aracın ekibi var."

Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team at the Press Conference

Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team at the Press Conference

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Takım yapısı olarak artık test ekibiniz yok. Bahreyn'e her iki ekibinizi de getiriyorsunuz, biri gündüz, diğeri gece çalışıyor. Sezon öncesi bir testte iki araç çalıştırırsanız, kesinlikle bir gece vardiyasına ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla bir değil, iki ekip daha bulmanız gerekiyor." dedi.

Mekies, takımların seyahat eden personellerini çok fazla zorlamamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Mekies, "Çalışanlarımız için doğru ortamı yarattığımızdan emin olmak gibi bir sorumluluğumuz da var. Bu sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir performans arttıran eya düşüre bir durum. Yani adamlarınızı korumanız gerekiyor ki sizinle çalışmaya devam etsinler. Yani kolay değil."

"Elbette şu anda görüşmeler yapıyoruz. 2026 farklı bir sezon. Yani 2026'da hepimiz yeni düzenlemelerle birlikte çok daha fazla teste ihtiyaç duyacağımızın bilincindeyiz. Bu yüzden daha fazla sezon öncesi test yapacağız. Buna hazırlanmak ve bununla nasıl başa çıkmak istediğimizi görmek için biraz zamanımız olacak." dedi.

Araçlarda üzerinde akşam çalışma yapma yasakları yarış hafta sonlarında çalışma saatlerini kontrol altında tutmak ve ekiplerin gece vardiyası kullanmasını önlemek için kullanılıyor.

Bunun testlerde yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Mekies, "Olur, ama bu diğer yönde bir adım daha ileri gider. Daha da az test yapmak gibi, daha da az şey yapabileceksiniz."

"O zaman iki aracınız olabilir ama o zaman da şöyle dersiniz: 'Bu yeni bir araç, yüksek teknolojili bir spor, benim de bir rol almam gerekiyor' ve bu kolay bir şey değil."

"Hatırlarsanız, test yasağına geçtiğimizde ve yarış sayısını arttırdığımızda, daha az testle daha fazla yarış yapmanın daha iyi olduğunu da gördük. Yani bu bizim için zorluğun bir parçası." dedi.

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