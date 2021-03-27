Mekies: ''Herkes birbirine geçen sezondan daha yakın''

Dün Bahreyn'deki yarış hafta sonunun ilk günüydü ve takımlar iki antrenman seansına katıldılar.

Ferrari, geçen sezona göre daha hızlı görünüyordu ve beklenenden iyi bir performans gösterdi.

İlk antrenmanlar sonrasında Leclerc beşinciliği ve Sainz sekizinciliği aldı. İkinci antrenmanlardaysa Carlos iyi turlar çıkararak dördüncülüğe ulaştı ve takım arkadaşı Charles 12. sırayı aldı.

Antrenmanlar sonrasında Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies'e, Charles Leclerc'in ikinci antrenmanda neler yaşadığı ve neden iyi bir tur atamadığı sorulduğunda, ‘’Bilirsiniz, C4 tek turluk bir lastiktir. Ya ilk turda becerirsiniz, ya da beceremezsiniz. Trafiğe takıldı ve en iyi turunu atamadı. Ancak Cuma günü için odak noktamız bu değildi.’’

‘’Söylediğiniz gibi, Carlos için işler yolunda gitti. Hatta takım için işler yolundaydı, buna Charles da dahil. İlk kez yapılan bir saatlik antrenmanlarda, programa uyabildik.’’

‘’Carlos’un takıma entegre olduğunu söyleyebiliriz ve daha önce söylediğimiz gibi çok da kolay bir şekilde oldu. Bugün iyi bir iş çıkardı. Genel olarak sürücülerimiz arasında çok sıkı etkileşimler kuruyoruz, ki bunun karşılığını alacağımızı düşünüyorum.’’ cevabını verdi.

Ferrari'nin dün sadece kısa turları değil, aynı zamanda uzun sürüşleri de iyi görünüyordu.

Bununla ilgili de yorum yapması istenen Mekies, durumu şöyle özetledi: ‘’Bu, analiz etmesi zaman alacak bir şey. Mercedes ve Red Bull önlerde çok güçlü görünüyordu. Onların arkasında da herkes çok yakın, belki de geçen sezondan daha yakın. Aynı zamanda geçen sezondan daha çok araç bu yakın mücadelenin içinde."

‘’İster ön, isterse de arka grupta olun, ne ne kadar iyi olacağınız kaydettiğiniz ilerlemeye bağlı olacak. Bunu düşünmek hâlâ biraz erken.’'

‘’Hâlâ yeni lastikleri öğrenmeyi ve bu koşullarda onları çalışmayı deniyoruz. Antrenmanlar artık daha kısa olduğu için, daha ilginç bir durumdayız çünkü iki sürücümüze de aynı lastikleri denetemiyoruz.’’

"Yine de sürücülerimizin ve takımımızın birlikte, sıkı şekilde çalışıyor olmasından memnunuz. Umarım bu sayede potansiyellerini açığa çıkarabiliriz.’’