Formula 1 Meksika GP

Mekies: "Her türlü fırsatı değerlendirmek için hazır olacağız”

Meksika GP sıralama turlarının ardından konuşan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, cuma günkü sorunların ardından harika bir dönüş yaptıklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 12:10

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Laurent Mekies, Red Bull Racing

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Laurent Mekies, Meksika Grand Prix sıralama turlarının ardından yaptığı değerlendirmede Cuma günkü zorlu başlangıca rağmen cumartesi günü araç performansında büyük bir gelişim kaydettiklerini belirtti. Q3'ün son anlarında Max Verstappen'in son sektörde Lando Norris'e takılması nedeniyle pole şansını yitirdiğini vurgulayan Mekies, Isack Hadjar'ın da seans boyunca sergilediği güçlü tempoyu övdü.

Verstappen grid cezası yüzünden bir sıra geriden başlasa da rakipler üzerinde baskı kuracaklarını ifade eden Mekies, şasi, motor ve lastik yönetimi açısından son derece zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini dile getirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Sıralama seansındaki performansı ve yarış stratejisini değerlendiren Laurent Mekies, şu ifadeleri kullandı: "Hafta sonuna yaşadığımız pürüzlü başlangıcın ardından bugün sıralama turlarında gerçekten çok iyi bir geri dönüşe imza attık.”

“Dünkü araç hissiyatımıza kıyasla büyük bir gelişim kaydetmemizi sağlayan ve tek bir vücut halinde çalışan tüm takımı yürekten tebrik ediyorum. Q3'teki son turlar istediğimiz gibi gitmemiş olsa da üst sıralarda mücadele edebilecek saf tempoya sahiptik.”

“Max son denemesinde pistin en hızlı ismiydi ancak son sektöre girdiğinde Lando Norris'in arkasına takıldı ve bu durum pole pozisyonu için mücadele etme şansımızı elimizden aldı, gerçekten büyük bir şanssızlık oldu.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Isack da aynı şekilde sıralama turları boyunca temposunu kademeli olarak artırarak çok güçlü bir performans sergiledi. Şüphesiz çok daha fazlasını elde etme potansiyelimiz vardı.”

“Yarışa biraz gerilerden başlayacak olsak da önümüzdeki rakiplerimiz üzerinde baskı kurmaya çalışacak ve ön sıralarda yaşanabilecek her türlü fırsatı değerlendirmek için hazır olacağız.”

“Şasi, güç ünitesi ve elbette lastik yönetimi açısından inanılmaz derecede zorlu ve uzun bir yarış bizleri bekliyor. Pistteki bu çetin mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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