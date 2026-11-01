Formula 1 Meksika GP
Mekies: "Her türlü fırsatı değerlendirmek için hazır olacağız”
Meksika GP sıralama turlarının ardından konuşan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, cuma günkü sorunların ardından harika bir dönüş yaptıklarını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 12:10
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Laurent Mekies, Red Bull Racing
Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images
Laurent Mekies, Meksika Grand Prix sıralama turlarının ardından yaptığı değerlendirmede Cuma günkü zorlu başlangıca rağmen cumartesi günü araç performansında büyük bir gelişim kaydettiklerini belirtti. Q3'ün son anlarında Max Verstappen'in son sektörde Lando Norris'e takılması nedeniyle pole şansını yitirdiğini vurgulayan Mekies, Isack Hadjar'ın da seans boyunca sergilediği güçlü tempoyu övdü.
Verstappen grid cezası yüzünden bir sıra geriden başlasa da rakipler üzerinde baskı kuracaklarını ifade eden Mekies, şasi, motor ve lastik yönetimi açısından son derece zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini dile getirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Sıralama seansındaki performansı ve yarış stratejisini değerlendiren Laurent Mekies, şu ifadeleri kullandı: "Hafta sonuna yaşadığımız pürüzlü başlangıcın ardından bugün sıralama turlarında gerçekten çok iyi bir geri dönüşe imza attık.”
“Dünkü araç hissiyatımıza kıyasla büyük bir gelişim kaydetmemizi sağlayan ve tek bir vücut halinde çalışan tüm takımı yürekten tebrik ediyorum. Q3'teki son turlar istediğimiz gibi gitmemiş olsa da üst sıralarda mücadele edebilecek saf tempoya sahiptik.”
“Max son denemesinde pistin en hızlı ismiydi ancak son sektöre girdiğinde Lando Norris'in arkasına takıldı ve bu durum pole pozisyonu için mücadele etme şansımızı elimizden aldı, gerçekten büyük bir şanssızlık oldu.”
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Isack da aynı şekilde sıralama turları boyunca temposunu kademeli olarak artırarak çok güçlü bir performans sergiledi. Şüphesiz çok daha fazlasını elde etme potansiyelimiz vardı.”
“Yarışa biraz gerilerden başlayacak olsak da önümüzdeki rakiplerimiz üzerinde baskı kurmaya çalışacak ve ön sıralarda yaşanabilecek her türlü fırsatı değerlendirmek için hazır olacağız.”
“Şasi, güç ünitesi ve elbette lastik yönetimi açısından inanılmaz derecede zorlu ve uzun bir yarış bizleri bekliyor. Pistteki bu çetin mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Wolff: "Yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Wolff: "Yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
41 dk
Wolff: "Yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz"
Resmi: Yamaha, Katar GP’ye katılmayacağını açıkladı!
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
1 s
Resmi: Yamaha, Katar GP’ye katılmayacağını açıkladı!
Resmi: FIA, Meksika GP’ye özel pist sınırları kuralı uygulayacak
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
2 s
Resmi: FIA, Meksika GP’ye özel pist sınırları kuralı uygulayacak
Son Haberler
Mekies: "Her türlü fırsatı değerlendirmek için hazır olacağız”
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 dk
Mekies: "Her türlü fırsatı değerlendirmek için hazır olacağız”
Wolff: "Yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
41 dk
Wolff: "Yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz"
Resmi: Yamaha, Katar GP’ye katılmayacağını açıkladı!
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
1 s
Resmi: Yamaha, Katar GP’ye katılmayacağını açıkladı!
Hamilton: "Ferrari ile ilk pole'ü almak beni Schumacher'i izlediğim dönemlere götürdü"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 s
Hamilton: "Ferrari ile ilk pole'ü almak beni Schumacher'i izlediğim dönemlere götürdü"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol