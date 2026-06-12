Mekies: “Hafta sonu henüz bitmedi, farkı kapatmak için çok çalışacağız”

Cuma antrenman seanslarının ardından mikrofon başına geçen Laurent Mekies, Barselona-Katalonya Pisti'nin uzun düzlükleri ve yüksek süratli virajlarıyla araçtaki tüm zayıflıkları ortaya çıkardığını gizlemedi.

Monako'daki güçlü temponun ardından İspanya'da geriye düştüklerini söyleyen Mekies, yüksek sürat konusundaki sorunların henüz tamamen çözülmediğini ve bu pistteki düzlüklerde ciddi zaman kaybettiklerini vurguladı.

"Barselona'nın bizim için bir zorlu bir sınav olacağını zaten biliyorduk.”

“Monako’da olmayan uzun düzlükler ve yüksek hızlı virajlar burada bizi zorladı; nitekim yüksek süratli virajların sezonun ilk bölümünde zayıf noktamız olduğunu da biliyorduk.”

“Monako’ya kıyasla fark kesinlikle daha büyük ama hafta sonu henüz bitmedi: Bu farkı kapatmak için çok çalışacağız.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Takım olarak neleri geliştirip neleri geliştiremediğimizi çok iyi biliyoruz. Bizim için bir sonraki büyük adım, Avusturya’ya getireceğimiz güncelleme paketi olacak.”

“Her şey oraya bağlı demiyorum ama ileriye doğru bir adım atmayı umduğumuz yer orası."

Ralf Schumacher'in, "Formula 1'in en güçlü motoruna sahipken düzlüklerde nasıl zaman kaybediyorsunuz, Mercedes her şeyi kazanırken sizin en güçlü ilan edilmeniz büyük sürpriz değil mi?" sorusuna Mekies, FIA ile veri paylaşmaya devam ettiklerini söyleyerek yanıt verdi: "FIA’dan bu yönde bir bilgi aldık ve evet, tıpkı sizler gibi biz de çok şaşırdık.”

“Şu anda federasyonla karşılıklı veri alışverişinde bulunuyoruz. Doğru ve eksiksiz bir resme ulaşabilmeleri için elimizdeki tüm verileri onlara da iletioruz.”

“Bu aşamada daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Analizlerini tamamlamalarını bekleyelim, işleri zaten yeterince zor."

Alpine’in Monako itirazının haklı bulunmasıyla üçüncü sıradaki podyumunu kaybeden Isack Hadjar’ın durumuna da değinen Mekies, sporun kurallarını ve taraftarların düştüğü durumu eleştirdi: "Podyumu bir kenara bıraksak bile, televizyondan izleyen taraftarlar için de bu durumun çok zor olduğu ortada.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Ortada normal şartlarda 'temyiz edilemez' bir ceza var ve siz yarış stratejinizi o cezaya göre kuruyorsunuz: Etrafınızdaki hangi aracın bu cezayı aldığını bilerek yarışıyorsunuz, hatta bazıları bu cezayı yarış içinde çekiyor.”

“Yarış bittikten sonra bu kesin cezaların bir şekilde iptal edilmesini kabullenmek son derece zor.”

“Bu kesinlikle yetkililerle bir araya gelip gelecekte ortaklaşa incelememiz gereken bir konu."