Formula 1 Las Vegas GP

Mekies: "Hadjar'ın sakinliği ona tur zamanı kazandırıyor"

Laurent Mekies, Isack Hadjar'ın duygularını daha iyi kontrol etmeye başlamasının performansına doğrudan yansıdığını düşünüyor.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 08:30

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Isack Hadjar, 2026 Las Vegas Grand Prix'sini puansız tamamladı.

Yarışın 26. turunda ön kanadında yaşanan arıza ve yarış sonrasında aldığı 10 saniyelik ceza, Fransız sürücünün 15. sıraya gerilemesine sebep oldu. Ancak Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Hadjar adına oldukça umut verici gelişmeler gördüğünü dile getirdi.

Mekies, "Açıkçası çok iyi bir iş çıkardı. Gereken hıza sahipti, savunma ve atak hamlelerini çok iyi anlıyordu. Bu da bizim açımızdan mümkün olan en iyi durum."

"Ayrıca kendisinden mücadeleleri daha sonraya bırakmasını istediğimizde bunu da gayet iyi uyguladı. Arkasındaki pilotlara yakalanmamak için konsantre olması gerektiğini biliyordu." dedi.

Mekies, Hadjar'ın iki hafta önce gerçekleştirilen Sao Paulo Grand Prix'si de dahil olmak üzere üst üste sergilediği başarılı performansları, gelişiminin kanıtı olarak gösterdi. Brezilya'da Hadjar, hızla yaklaşan Verstappen'e ikinciliği bırakmış, ardından 2026 sezonundaki üçüncü podyumunu elde etmişti.

Mekies, "Gridde dördüncü sıradaydı, pist üstünde ise birinci ve ikinci sıralara kadar yükseldi. Geçen hafta sonu ise ikincilik ve üçüncülük elde ettik. Dolayısıyla iyi adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Hadjar'ın sergilediği bu soğukkanlılık, üst takıma geçtiği ilk sezonun başlarında dikkat çeken öfkeli karakterine kıyasla belirgin bir değişime işaret ediyor.

Mekies'e göre Hadjar'ın artık daha sakin kalabilmesi, yalnızca pist üstünde değil, pit duvarının diğer tarafında da performansını artırıyor.

Mekies, "Isack çok zeki biri. Bizim gibi pilot olmayan kişilerin, pilotların araç içindeyken duygularını yönetme konusunda nelerle uğraştığını değerlendirmesi gerçekten çok zor."

"Kendisi bunun farkına vardı. Duygularını kontrol altına almanın hem kendisine tur zamanı kazandırdığını hem de mühendisleriyle kurduğu iletişimin kalitesini arttırdığını çok iyi biliyor."

"Son iki-üç yarışta gerçekten çok büyük adımlar attı. Önümüzdeki dönemde daha da büyük bir potansiyel görüyoruz. Duygularını kontrol altında tutabildiğinde pist üstünde çok daha güçlü performans sergiliyor." şeklinde konuştu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

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