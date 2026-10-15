Formula 1

Mekies: "Güncelleme programımız değişmeyecek, şu anda odağımız 2027'de"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Max Verstappen'in üst üste iki galibiyet almasının ardından George Russell'ın Milton Keynes merkezli ekibin artık 'yenilmesi gereken takım' olduğu yönündeki değerlendirmesini reddetmedi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 09:40

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sinde bu yeni teknik düzenlemeler dönemindeki ilk galibiyetlerini elde etti. Hollandalı sürücü, ardından Singapur Grand Prix'si hafta sonunda da kusursuz bir performans sergileyerek hem sprint yarışında hem de ana yarışta pole pozisyonunu kazandı ve zafere ulaştı.

Marina Bay'deki yarışın ardından George Russell, yılın büyük bölümünde açık ara favori olarak görülen Mercedes'in güç sıralamasındaki konumunu yeniden değerlendirdi.

İngiliz sürücü, "Red Bull'un son üç haftadaki performansı, birbirinden oldukça farklı üç pistte son derece etkileyiciydi. Şu anda yenilmesi gereken takım onlar." dedi.

Russell'ın değerlendirmesi Red Bull takım patronu Laurent Mekies'e de soruldu. Takım, bu sezon performans potansiyelini genellikle düşük profilde tutmayı tercih etmiş olsa da Mekies, son üç yarışlık serideki üç pistin tamamında galibiyet fırsatına sahip olduklarını kabul etti.

Red Bull'un teknik direktörü Pierre Waché ve Red Bull Powertrains'in teknik direktörü Ben Hodgkinson liderliğindeki ekiplerin çalışmalarını takdir eden Mekies'e, Red Bull'un artık yenilmesi gereken takım olup olmadığı sorulduğunda doğrudan bir ret yanıtı gelmedi.

Mekies şu ifadeleri kullandı: "Kesin olan şu ki son üç yarışta galibiyet kazanabilecek tempoya sahiptik ve bu üç yarışın ikisini kazandık."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Dolayısıyla sezonun ilk kez bu üç yarışlık dönemde mutlak anlamda en hızlı tempoya sahiptik. Üç pist de birbirinden yeterince farklıydı. Bu nedenle farklı karakterdeki pistlere geçildiğinde de aracımızın rekabetçi olabileceğini düşünmek mantıklı."

"Ancak bunun garantisi yok. Bu sezon bunun pek çok örneğini gördük. McLaren üst üste iki galibiyet aldıktan sonra biraz daha fazla zorlandı. Mercedes de bazı dönemlerde son derece baskındı ancak daha sonra sıkıntılar yaşadı."

"Her yarış hafta sonunda elimizdeki potansiyelin tamamını ortaya çıkarmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek galibiyetler için mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bir başka unsur daha var: Bilindiği üzere bu yılki güncelleme programımızı tamamladık. Dolayısıyla rakiplerimizin bir kısmı veya tamamı yeni güncellemeler getirirse güç sıralaması çok kısa sürede değişebilir."

"Yanlış anlaşılmasın, bu durum gelişim için yoğun şekilde çalışmaya devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor."

"Kendi aramızda ilk galibiyetin hedef olduğunu söylemiştik ancak bir diğer hedefimiz de bu süreçte elde edebileceğimiz tüm bilgileri öğrenmekti. Bu nedenle geliştirme programımız değişmeyecek."

"Odağımızı 2027 sezonuna çevirdik. Bununla birlikte 2026'da öğrenebileceğimiz ve 2027'de kullanabileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünüyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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