Formula 1 Meksika GP

Mekies: “Gece boyunca yapacak çok işimiz var”

Meksika'da zorlu antrenmanları değerlendiren Laurent Mekies, Verstappen ve Lawson’ın temasını gereksiz bulduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 23:48

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Fotoğraf: Ashwith S Pai

Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki ilk antrenman seansında koltuğunu genç Japon sürücü Ayumu Iwasa’ya devreden Max Verstappen, ikinci seansta piste çıktığında Liam Lawson ile yaşadığı talihsiz temas yüzünden taban ve şasi hasarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Seansın ardından Sky Germany ekranlarında Peter Hardenacke ve Timo Glock’un sorularını yanıtlayan Red Bull takım patronu Laurent Mekies, pist koşullarının yarattığı zorluklara ve aracın yaşadığı performans kaybına dikkat çekti.

Günün genel değerlendirmesini yapan Mekies, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse dışarıda herkes için çok zorlu bir mücadele var, sadece bizim için değil.”

“Yüksek rakım ve son derece düşük yol tutuşu hem pilotların bedenini hem de araç şasisini ciddi anlamda zorluyor. Bu yüzden herkes şartları kontrol altına almaya çalışıyor.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Günün artılarına bakacak olursak sabah Ayumu Iwasa ile çok başarılı bir seans geçirdik. Bir anda araca atlayıp bu kadar üst düzey bir iş çıkarmak hiç kolay değildir ama o bunu başardı.”

“Isack Hadjar birinci ve ikinci antrenman seanslarında adım adım ritmini buluyor. Max Verstappen ise Liam Lawson ile yaşadığı temas nedeniyle biraz sıkıntılı bir seans geçirdi. Aracı hasar gördü ve seansa o şekilde devam etmek zorunda kaldık, bu gerçekten üzücü bir durumdu. Ancak Max de ritmini yakalıyor.”

“Şu anki tablo biraz bulanık görünse de bu gece araçlarımızı daha iyi bir performansa ulaştırmak için yapmamız gereken işler olduğu kesin.”

Max Verstappen ve Racing Bulls pilotu Liam Lawson’un yaşadığı temansa da değinen Mekies şunları söyledi: “İkisi de hızlı turlarında değildi. Söyleyebileceğim tek şey, yaşananların son derece gereksiz olduğu. Bu tür olaylar pistte yaşanabiliyor, olmaması gerekir ama oluyor.”

“Benim şu an ilgilendiğim tek şey aracın hasar görmüş olması. Yaşadığımız asıl sorun bu ama yarın bunu düzelteceğiz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Araçtaki performans kaybını verilerimizden elbette ölçebiliyoruz, size net bir rakam vermeyeceğim ama veri elimizde var. Yanlış anlaşılmasın, bu hasardan bağımsız olarak da zaten yapmamız gereken çok iş vardı.”

“Burası, pist koşulları ve gereken düşük yere basma gücü yüzünden araçta çok ince ayarlamalar yapmanız gereken bir pist. Bu yüzden gece boyunca yapacak çok işimiz var, sıkı çalışıp yarın bir miktar performansı geri kazanmayı umuyoruz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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