Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Mekies: "Fırsatımız olursa Liam'ı koltuğa oturtabiliriz"

VCARB takım patronu Laurent Mekies, geçen yılki performansından etkilendiği Liam Lawson'a bir "fırsat" verileceğini söyledi.

Burak Yasul
Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Mark Sutton / Motorsport Images

Mekies, Lawson'ın Daniel Ricciardo'nun sakatlı dolayısıyla yerine geçtiği ve ilk F1 puanlarını kazandığı yarışı takım değişiminden dolayı zorunlu izinde olduğu için evinden takip etti.

Lawson, Ricciardo'nun bu sezon RB'de Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı geri dönmesiyle F1'deki zamanının şimdilik sona ermesiyle biraz zor durumda kaldığını hissetmekte haklıydı.

Ancak Mekies, Lawson'ın etkilendiği bir isim olduğunu söyledi.

Beyond the Grid podcast'ine verdiği demeçte Mekies, "Liam geçen yıl herkesi etkiledi. Zorunlu izinde olduğum için televizyon izliyordum."

"Zandvoort'ta yağmur yağıyordu, olabildiğince kötü şartlar vardı. Ama o puan almayı başardı."

"İşin güzelliği de burada. Sanırım hayranlar olarak bu yarış pilotlarını seviyoruz. Onları en garip, en zor pozisyonlara sokuyorsunuz ve tam o anda performans göstermeleri gerekiyor. O da bunu yaptı." dedi.

Mekies F1'deki geleceğiyle ilgili olarak "fırsat gelirse bakacağız." 

Liam Lawson, AlphaTauri

Liam Lawson, AlphaTauri

Fotoğraf: Erik Junius

"Çok yetenekli yedek pilotlarımız var. Onu araca bindirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Geçen ay Imola'da 2022 aracıyla test yaptı. Hemen hemen her hafta sonu bizimle birlikte olacak ve simülatörlerde bizim için sürüş yapıyor. Onu elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz."

"Bir sürücü için yarışmamanın sinir bozucu olduğunun bilincindeyiz. Ancak yine de onun için en iyi platform olmaya çalışıyoruz ve fırsatın gelip gelmeyeceğini göreceğiz." dedi

Lawson'ın ne kadar gerçek sürüş yapacağına gelince, Mekies buna bir rakam vermekte tereddüt etti.

Mekies, "Bir sayı vermeyeceğim çünkü etkileyici olmayacak. Onu olabildiğince sık araca bindirmeye çalışacağız. Bu yüksek bir sayı değil. Takımın şu anki durumu, bunun için ayrılmış bir ekibimizin olmaması. Yeterli çalışanımız yok, ekipmanımız yok. Bu nedenle sürüşler sınırlı olacak."

"Yarışmadan birkaç sezon geçirmemelisiniz, bu size zarar verir. Ancak bence sürücülerin yarış dışında geçirdikleri tek bir sezonu en iyi şekilde değerlendirdikleri pek çok örnek var."

"Çünkü aracın dışında öğrenilecek çok şey var ve bunu arabaya atlama baskısı olmadan yapmak için bir fırsat. Her ne kadar küçük getiriler için çok çaba harcanıyormuş gibi hissettirse de, getiri hala orada, yani hala elde edilecek çok şey var." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Shovlin: "Yüksek hızlı virajlardaki sorunumuzu çözmek için sıkı çalışıyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"

Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"

Formula 1
Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek" Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"
Alonso: "Yanlış giden şeyleri söylediğimizde umarım birileri bizi dinler"

Alonso: "Yanlış giden şeyleri söylediğimizde umarım birileri bizi dinler"

Formula 1
Alonso: "Yanlış giden şeyleri söylediğimizde umarım birileri bizi dinler" Alonso: "Yanlış giden şeyleri söylediğimizde umarım birileri bizi dinler"
Villeneuve: "Umarım Ferrari'de kazanan Lewis geri döner"

Villeneuve: "Umarım Ferrari'de kazanan Lewis geri döner"

Formula 1
Villeneuve: "Umarım Ferrari'de kazanan Lewis geri döner" Villeneuve: "Umarım Ferrari'de kazanan Lewis geri döner"

Son Haberler

Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"

Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"

F1 Formula 1
Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek" Ricciardo: "Önceliğim bu sezon VCARB ile iyi bir sezon geçirmek"
Bottas: "Önceliğim Audi"

Bottas: "Önceliğim Audi"

F1 Formula 1
Bottas: "Önceliğim Audi" Bottas: "Önceliğim Audi"
BMW, gelecekte MotoGP'ye girişi yakından takip ediyor!

BMW, gelecekte MotoGP'ye girişi yakından takip ediyor!

MGP MotoGP
BMW, gelecekte MotoGP'ye girişi yakından takip ediyor! BMW, gelecekte MotoGP'ye girişi yakından takip ediyor!
Red Bull: "RB20 tasarımında son büyük zarımızı attık"

Red Bull: "RB20 tasarımında son büyük zarımızı attık"

F1 Formula 1
McLaren Imola Mart testi
Red Bull: "RB20 tasarımında son büyük zarımızı attık" Red Bull: "RB20 tasarımında son büyük zarımızı attık"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye