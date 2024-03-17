Mekies: "Fırsatımız olursa Liam'ı koltuğa oturtabiliriz"

Mekies, Lawson'ın Daniel Ricciardo'nun sakatlı dolayısıyla yerine geçtiği ve ilk F1 puanlarını kazandığı yarışı takım değişiminden dolayı zorunlu izinde olduğu için evinden takip etti.

Lawson, Ricciardo'nun bu sezon RB'de Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı geri dönmesiyle F1'deki zamanının şimdilik sona ermesiyle biraz zor durumda kaldığını hissetmekte haklıydı.

Ancak Mekies, Lawson'ın etkilendiği bir isim olduğunu söyledi.

Beyond the Grid podcast'ine verdiği demeçte Mekies, "Liam geçen yıl herkesi etkiledi. Zorunlu izinde olduğum için televizyon izliyordum."

"Zandvoort'ta yağmur yağıyordu, olabildiğince kötü şartlar vardı. Ama o puan almayı başardı."

"İşin güzelliği de burada. Sanırım hayranlar olarak bu yarış pilotlarını seviyoruz. Onları en garip, en zor pozisyonlara sokuyorsunuz ve tam o anda performans göstermeleri gerekiyor. O da bunu yaptı." dedi.

Mekies F1'deki geleceğiyle ilgili olarak "fırsat gelirse bakacağız."

Liam Lawson, AlphaTauri Fotoğraf: Erik Junius

"Çok yetenekli yedek pilotlarımız var. Onu araca bindirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Geçen ay Imola'da 2022 aracıyla test yaptı. Hemen hemen her hafta sonu bizimle birlikte olacak ve simülatörlerde bizim için sürüş yapıyor. Onu elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz."

"Bir sürücü için yarışmamanın sinir bozucu olduğunun bilincindeyiz. Ancak yine de onun için en iyi platform olmaya çalışıyoruz ve fırsatın gelip gelmeyeceğini göreceğiz." dedi

Lawson'ın ne kadar gerçek sürüş yapacağına gelince, Mekies buna bir rakam vermekte tereddüt etti.

Mekies, "Bir sayı vermeyeceğim çünkü etkileyici olmayacak. Onu olabildiğince sık araca bindirmeye çalışacağız. Bu yüksek bir sayı değil. Takımın şu anki durumu, bunun için ayrılmış bir ekibimizin olmaması. Yeterli çalışanımız yok, ekipmanımız yok. Bu nedenle sürüşler sınırlı olacak."

"Yarışmadan birkaç sezon geçirmemelisiniz, bu size zarar verir. Ancak bence sürücülerin yarış dışında geçirdikleri tek bir sezonu en iyi şekilde değerlendirdikleri pek çok örnek var."

"Çünkü aracın dışında öğrenilecek çok şey var ve bunu arabaya atlama baskısı olmadan yapmak için bir fırsat. Her ne kadar küçük getiriler için çok çaba harcanıyormuş gibi hissettirse de, getiri hala orada, yani hala elde edilecek çok şey var." dedi.