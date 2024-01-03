Mekies: "Ferrari'ye minnettarım fakat yeni bir sayfa açmaya da hazırım"
Ferrari'den ayrılan Lauren Mekies, yeni takımı AlphaTauri ile çalışmak için sabırsızlandığını söylüyor.
Ferrari'nin eski sportif direktörü Laurent Mekies, zorunlu 'bekleme sürecini' tamamladı ve yılın başında Franz Tost'un yerine AlphaTauri'nin başına geçti.
Bu geçişin Faenza merkezli takıma yeni bir nefes getirmesi bekleniyor.
Mekies'in AlphaTauri'ye geçeceği bahar aylarında belli olmuştu ve bu onun için kesinlikle yeni bir meydan okuma olacak.
Öte yandan Mekies'in tanıdık bir takıma geri döndüğünü söyleyebiliriz, zira kendisi geçmişte bu takımda görev aldı.
Fransız mühendis kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve yeni takımıyla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyor.
Mekies, "Kariyerimin Maranello bölümü sona ererken, Ferrari'deki herkese unutulmaz beş yıl için teşekkür etmenin vakti geldi."
"Birlikteyken başarıların tadını çıkardık, zorlukların üstesinden geldik, her gün savaştık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık."
"Hayatımın geri kalanında değerini bileceğim inanılmaz sıcak anılarım var."
"Ferrari'de çalışan tüm harika insanlara, tüm Ferrari taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum; birlikte yaşadığımız her şey ve koşulsuz desteğiniz için teşekkür ederim."
"Şimdi yeni bir macera başlıyor ve çok özel bir yarış ailesinden diğerine büyük bir minnet duygusuyla geçiyorum."
"Önümüzde çok ilginç bir yolculuk var, birlikte yeni bir bölüm yazacağız. Hem Faenza hem de Bicester fabrikasındaki yetenekli insanlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Laurent Mekies, Yarış Direktörü, Scuderia Ferrari
Son Haberler
Sainz, antrenörünün Verstappen'in ekibine katılmasından dolayı üzgün
Sainz, antrenörünün Verstappen'in ekibine katılmasından dolayı üzgün Sainz, antrenörünün Verstappen'in ekibine katılmasından dolayı üzgün
Haas, 2025 için Bearman ile ilgileniyor olabilir
Haas, 2025 için Bearman ile ilgileniyor olabilir Haas, 2025 için Bearman ile ilgileniyor olabilir
Aston Martin, 2024 F1 aracını tanıtacağı tarihi doğruladı
Aston Martin, 2024 F1 aracını tanıtacağı tarihi doğruladı Aston Martin, 2024 F1 aracını tanıtacağı tarihi doğruladı
Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"
Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak" Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar