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Mekies: "Ferrari'ye minnettarım fakat yeni bir sayfa açmaya da hazırım"

Ferrari'den ayrılan Lauren Mekies, yeni takımı AlphaTauri ile çalışmak için sabırsızlandığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Laurent Mekies, Yarış Direktörü, Scuderia Ferrari

Ferrari'nin eski sportif direktörü Laurent Mekies, zorunlu 'bekleme sürecini' tamamladı ve yılın başında Franz Tost'un yerine AlphaTauri'nin başına geçti.

Bu geçişin Faenza merkezli takıma yeni bir nefes getirmesi bekleniyor.

Mekies'in AlphaTauri'ye geçeceği bahar aylarında belli olmuştu ve bu onun için kesinlikle yeni bir meydan okuma olacak.

Öte yandan Mekies'in tanıdık bir takıma geri döndüğünü söyleyebiliriz, zira kendisi geçmişte bu takımda görev aldı.

Fransız mühendis kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve yeni takımıyla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyor.

Mekies, "Kariyerimin Maranello bölümü sona ererken, Ferrari'deki herkese unutulmaz beş yıl için teşekkür etmenin vakti geldi."

"Birlikteyken başarıların tadını çıkardık, zorlukların üstesinden geldik, her gün savaştık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık."

"Hayatımın geri kalanında değerini bileceğim inanılmaz sıcak anılarım var."

"Ferrari'de çalışan tüm harika insanlara, tüm Ferrari taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum; birlikte yaşadığımız her şey ve koşulsuz desteğiniz için teşekkür ederim."

"Şimdi yeni bir macera başlıyor ve çok özel bir yarış ailesinden diğerine büyük bir minnet duygusuyla geçiyorum."

"Önümüzde çok ilginç bir yolculuk var, birlikte yeni bir bölüm yazacağız. Hem Faenza hem de Bicester fabrikasındaki yetenekli insanlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Laurent Mekies, Yarış Direktörü, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Laurent Mekies, Yarış Direktörü, Scuderia Ferrari

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