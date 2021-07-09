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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Mekies: “Ferrari’nin yeni jenerasyon pilotları konusunda çok şanslıyız”

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Laurent Mekies, Ferrari’nin genç sürücü akademisinde şu anda çok fazla yetenekli pilot olduğunu söylerken, bunun F1 sürücü pazarında bir problem olabileceğini kabul ediyor.

Mekies: “Ferrari’nin yeni jenerasyon pilotları konusunda çok şanslıyız”

Ferrari sürücü akademisi son yıllarda en parlak dönemini yaşıyor ve birçok genç yeteneği bünyesinde tutuyor. 

Geçtiğimiz sene Formula 2’de pilotlar şampiyonasında birinci olan ve 2021 sezonunda F1’de Haas ile yarışan Mick Schumacher’ın yanı sıra şampiyona ikincisi ve Alfa Romeo yedek pilotu Callum Ilott da Ferrari’nin çatısı altında bulunuyor. 

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing
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Fotoğraf: Alfa Romeo

Ayrıca, aynı sene F2’de yine kimi zaman güçlü performanslarıyla öne çıkan ve geçmişte Formula 3’te şampiyon olan Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong da yer alıyordu. İkili, bu sezon da seride yarışmayı sürdürüyor.

Ferrari yarış direktörü Mekies, F1’deki mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Callum veya Robert gibi isimlerin koltuk bulabilmesinin pek muhtemel olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Bu çok güzel bir nokta. Yeni jenerasyon pilotlar konusunda çok şanslıyız.”

“Mick şu an Haas’ta yarışıyor. Callum, Alfa Romeo’da sıkı çalışıyor. Birinci antrenman seanslarına çıktı ve bunu yapmaya da devam edecek. Ayrıca Robert ve Marcus var. F2’de galibiyetler için mücadele ettiklerini umut ediyorum. Bu yüzden evet, F1 sürücü pazarı için çok fazla pilotumuz var.”

“Ancak iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum çünkü Mick iyi bir şekilde ilerleme kaydediyor ve Callum’un da antrenman seanslarında kendini gösterebileceğine inanıyoruz. Ayrıca Fiorano’da ona eski aracımızı kullandırıyoruz. Bu yüzden, onu kıyaslayabileceğimiz verilerimiz var ve o da gelişme gösteriyor.”

“Sıradakileri, Robert ve Marcus olarak görüyoruz. Marcus, şu anda biraz daha zorlanıyor ama Robert, Bakü’de herkesten fazla puan kazandı. Orada 3 yarıştan birini kazandı ve şampiyonluk için mücadele ediyor, bu yüzden oldukça olumlu bir dinamiğe sahibiz.”

“Sürücü pazarı iyi bir problem çünkü bu, çocukların potansiyeli olduğunu gösteriyor ama bu durum, onlara takım bulmak görevini de zorlaştırıyor.” yorumlarını yaptı.

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