Mekies: "Ferrari'de üçüncülükten memnun olan varsa, bir şeyler yanlış demektir"

Ön tarafta Mercedes ve Red Bull destansı bir şampiyonluk savaşı verirken, Ferrari ve McLaren da üçüncülük için birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdiler.

Monza'daki dublenin ardından McLaren rüzgarı ardına almış gibiydi ancak Rusya'ya getirdiği motor güncellemesinden sonra Ferrari'nin açıkça daha hızlı bir araca sahip olduğu görülüyordu.

Sonunda Ferrari, topladığı 323,5 puan ile McLaren'ı 48,5 puan farkla geride bıraktı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek yıl şampiyonluk savaşına dönmek isteyen Ferrari, 2021 aracına güncelleme getirmeyi getirmeyi çok erkenden bıraktı ve kaynaklarını büyük oranda 2022 aracına aktardı.

Mekies, bu yılki üçüncülüğün kendilerini mutlu etmeyeceğini ancak şampiyonluk savaşı vermeden önce "iyi bir prova" yaptıklarını belirtti.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total'e konuşan Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, "İstediğimiz şey üçüncülük değil ama bu normal. Çünkü biz bir yarış takımıyız."

"Biz Scuderia Ferrari'yiz ve üçüncülükten memnun olan biri varsa, o zaman bir şeyler yanlış demektir."

"Söyleyebileceğim tek şey, bu yılki mücadeleye şampiyonluk için savaşıyormuşuz gibi yaklaştığımız."

"Her fırsatın ve her puanın ne kadar değerli olduğunu, ister yeni pistler isterse de zorlu hava şartları olsun, bilinmeyenle karşı karşıya kaldığımız hafta sonlarında, o şartlara mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamamız ve durumu geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bu yüzden şampiyonluk için savaşacak kadar hızlı olmadığımızı bilsek de bunu bir şampiyonluk mücadelesi gibi ele aldık."

"İlerleme kaydettik ve gittiğimiz yön konusunda ikna olduk. Bir sonraki mücadele için daha fazla adım atmamız gerekiyor ancak varmak istediğimiz noktaya zamanında gideceğimizi düşünüyorum."

"Monza ve Sochi gibi yarışlardan sonra McLaren'la aramızda büyük farklar vardı ancak takım her zaman kendisine odaklandı. Her zaman kötü günü analiz etme, ondan dersler çıkarma ve daha güçlü dönme yaklaşımını benimsedik."

"McLaren çok iyi bir takım. Onlar da çok güçlü bir yarış takımı ve bu mücadeleyi son yarışa kadar sürdürebilmiş olmamız güzel." dedi.

Şampiyonluk hedefleriyle ilgili ise Mekies, "Zirve ile aramızdaki boşluğun farkındayız ve bunu kapatmak adına her alanda önemli ölçüde gelişmemiz gerekiyor." dedi.

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari with Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images