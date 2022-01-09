Mekies: "Ferrari'de kimse 'yanılgıya' kapılmıyor"

Ferrari son yıllarda bazı sezonlara "şampiyonluk" hayaliyle başlasa da, sonu hep hüsran oldu ve şampiyonluk hasreti neredeyse 14 yıla çıkmış durumda.

Takım son iki senede yarış dahi kazanamadı fakat 2022 için büyük yatırımlar yaptılar ve ileriye doğru iyi bir adım atmayı hedefliyorlar.

Yine de Mercedes ve Red Bull gibi takımların son yıllardaki başarıları göz önüne alındığında, Ferrari'nin doğrudan şampiyon olması hiç de kolay olmayacak.

Bunun farkında olan Ferrari, temkinli açıklamalar yapıyor.

Laurent Mekies, Auto Hebdo ile yaptığı son röportajda şöyle dedi: "Geçen sezon, araç gelişimi kurallar nedeniyle sınırlı olsa bile ilerleme kaydetmeyi başardık."

"Önceki aylarda yaptığımız gibi çalışmaya devam edebilirsek, takımı olması gereken pozisyonlara geri getireceğini düşünüyorum."

"Önemli zorluklarla karşı karşıyayız fakat gerçekçi kalsak bile herkes bu zorluğu kabul etmeye hazır durumda."

"Çok çalıştık, bu yüzden rakiplerimize oranla nasıl göründüğümüzü bir an önce görmek istiyorum. Fakat daha önce birden fazla kez bu durum içerisinde bulunduk ve ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Maranello'da hiç kimse yanılgıya kapılmıyor, herkes bunun kolay olmayacağını biliyor."

"Yeni sezonun arifesinde Maranello'daki herkes mücadeleci bir ruhla çalışıyor çünkü 2022'de farklı olacak çok şey var. Umarım Barcelona'daki testlerde yeni araçla ilgili beklentilerin karşılandığından emin olabiliriz. Eğer işler ters giderse, o zaman hataların düzeltilmesi gerekecek."

"Bu sorunlarla başa çıkmak adına da, aracın gelişimi için planlanan parayı, bu tarafa harcamamız gerekecek. Bundan başka bir çıkış yolumuz olmayacak. Bunun takım için ciddi sonuçları olacağını tahmin edebilirsiniz."

Son olarak pilotlarla ilgili de şunları ekledi: "Pilotlarımız Charles Leclerc ve Carlos Sainz başarılı olmak için çok çabalıyorlar, ikisi de ekibin doğru çözümleri bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Herkesin kendi görüşleri var ve her zaman birbirleriyle aynı fikirde değiller. Bu da takıma farklı bakış açılarını karşılaştırma fırsatı veriyor. Sürücülerimiz birbirlerini iyi şekilde tamamlıyorlar. Karşılıklı saygı, birlikte çalışma arzusu ve ortak hedeflere sahipler. Takımın ilerlemesine katkı sağlıyorlar."

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari Fotoğraf: Ferrari