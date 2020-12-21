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Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"

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Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"
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Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, İtalyan takımın 2020 Formula 1 sezonunda "oldukça fazla önemli ama küçük başarılar" yakaladığını ve bunların da 2021'de kendilerine yardımcı olmasını umduklarını söyledi.

2020'de Ferrari, yakın dönemdeki en kötü sezonlarından birini geride bıraktı. Scuderia'nın markalar şampiyonasında aldıkları altıncılık, takımın 1980'den beri aldığı en kötü sonuç oldu.

Takımın sürücüleri Charles Leclerc ve Sebastian Vettel birer podyum ile sezonu tamamlarken her iki pilot birden SF1000'in kötü olan aerodinamik ve motor performansı nedeniyle sorun yaşadılar.

Her ne kadar Ferrari 2021 sezonunun başına kadar tamamen yeni bir güç ünitesi tanıtma fırsatına sahip olsa da, COVID-19 krizine karşı sporun aldığı bütçe tasarrufu önlemlerinden bir tanesi de takımların 2020 sezonunda kullandığı şasi ile gelecek sezona geçecek olmaları oldu.

Aerodinamik gelişime izin verilse de araç üzerinde yapılacak ekstra gelişimler, kısıtlayıcı bir jeton sistemine tâbi tutuldu. 

Araçlarını oldukça detaylı bir şekilde elden geçirme konusunda kısıtlı opsiyona sahip olmalarına rağmen Ferrari yönetimi, 2021'e taşıyabilecekleri pek çok değerli dersi öğrendikleri konusunda kendisine güveniyor.

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Abu Dhabi Grand Prix'de takımın başında olmayan takım patronu Mattia Binotto'nun yerine Ferrari'nin en deneyimli üyesi olarak görev alan sportif direktör Mekies şunları söyledi: "Bu sene elde ettiğimiz küçük, ancak oldukça önemli başarılar vardı, bunlar fark edilmedi çünkü perde arkasında yaşanan şeyler oldu."

"Bu, umuyorum ki bizi daha güçlü yapacak ve gelecek seneye taşıyacağımız bir şey olacak. Bu kadar zorlu bir süreçte, tüm dünyanın zorlandığı bir durumda, ne kadar fazla denediğimiz ve sınırları zorladığımız, bunlar çıkarmamız bile büyük önem taşımakta." 

"Geride olduğunuz sırada daha çok risk almaya hazırsınız, sürücüler daha çok risk alıyorlar, takım daha çok risk alıyor çünkü iyi bir sonuç almak için gereken şey bu."

"Bu tür konfor alanının dışarısına çıkma, eğer bunu bir konfor alanı sayarsanız, kesinlikle gelecekte sizi daha güçlü yapacaktır." 

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mekies, Ferrari'nin erkenden 2020 sezonunda "oldukça zorlanacağını" anladığını, ancak COVID-19'dan etkilenen sezonun doğası nedeniyle bu sorunların önüne geçmenin oldukça uzun zaman sürdüğünü söyledi. 

"Barcelona'da (kış testlerinde) hızlı bir şekilde, aracın performansı ile ilgili çok ciddi sorunlar olduğunun farkına vardık."

"Bu yüzden bu sezonun çok zor olacağını biliyorduk. Daha o zaman bunların tamamıyla anlaşılmasının ne kadar uzun süreceğini ve bunların ne kadar yavaş şekilde çözülebileceğini anlamadık."

"Daha sonrasında da oldukça çılgın bir sorun içerisine girdik, o anda COVID salgının içerisine düştük ve birkaç ay boyunca aracın problemlerinin tamamına dokunamadık."

"Sanırım sezonun oldukça zor olacağına dair bir takım geri bildirimler aldık, ki aynen öyle de oldu."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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