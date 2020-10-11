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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

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Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari Formula 1 takımı Sportif Direktörü Laurent Mekies, Charles Leclerc'in Nürburgring'deki sıralama performansının geçtiğimiz yarışlarda dibe vuran Ferrari'nin doğru yolda ilerlediğinin bir başka işareti olduğunu söyledi.

Leclerc, Eifel GP sıralamalarında tüm seanslarda ilk 6'da yer almasının ardından sonunda 4. olmayı başardı. Sebastian Vettel ise 11. olarak art arda 7. kez son seansa kalamadı.

Ferrari, Spa ve Monza yarışlarında dibe vurmuştu ve Leclerc her ikisinde de ancak 13. olabildi.

Mekies, Leclerc'in Nürburgring performansının önemli olduğunu çünkü bu performansın, takımın araç gelişimi açısından doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Mekies, "Charles, çok iyi iş çıkardı ancak genel olarak takım için iyi bir gündü. Çok zor ayları, haftaları geride bıraktık. Bu yüzden iyi bir gelişim yolu bulmamız açısından cesaret bulduk."

"Bugün için konuşmuyorum. Bugünkü sonuçlarımız çok önemli değil. Ancak en azından gelecek sene ve geleceğimiz için önemliydi. Bu yönde iyiye bir işaretti." dedi.

Mekies, Almanya dahil son dönemde araca ekledikleri parçaların performans konusunda önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyor.

Mekies, "Bu sonuç için çok aşırı heyecan yapmamalıyız ancak öncelikle Soçi ve burada bazı küçük güncellemelerimiz vardı. Dediğim gibi birkaç hafta önce dibe vurduğumuzu umuyorum. Artık yaşadığımız sorunları çözmek için her şeyi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz."

"Bu uzun bir yol. Tabii ki inişler ve çıkışlar olacak ancak bugün Soçi'deki yöneldiğimiz adımdan sonraki ilk adımdı. Araca biraz performans kazandırdığımızı umuyorum. Ve tabii ki Charles çok iyi bir sıralama geçirdi. Çok keskindi. Araçtan alabileceği her şeyi aldı."

"Ve son olarak, burada Cuma günü herhangi bir sürüş olmadığı için buranın çok özel bir hafta sonu olduğunu da söylemeliyiz. Bu tür durumlarda iyi ya da kötü grid sıralamasında değişiklikler olabilir. Dürüst olmam gerekirse, bu üçünün kombinasyonu sayesinde böyle olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

 

Mekies ayrıca, soğuk koşullarda lastikleri çalıştırabilmenin de performansta etkili olduğunu söyledi.

Mekies, "Buraya gelmeden önce kesinlikle bu şartlar altında lastikleri çalıştırabilme konusunda endişelerimiz vardı. Bu sene ilk defa böyle bir endişe oldu. Bu yüzden araçta her şeyi çalıştırabilme konusunda oldukça endişeliydik."

"Mücadeleyi unutsak dahi, bu şartlar altında her şeyi çalıştırma açısından iyi iş çıkardığımızı kanıtladık. Rakiplerimiz bu koşullarda etkilenip etkilenmedi mi bilmiyorum."

"Keskin bir Cumartesi günü geçirdik ve getirdiğimiz güncellemeler bize ekstra birkaç salise kazandırdı. Bu sayede bu kadar yakın orta grupta öne geçebildik."

"0.2 sn öne geçerseniz sıralamalarda 4. olup iyi durumda olabilirsiniz. Ancak 0.3 sn geriye düşerseniz bir anda Q3 dışında kalabilirsiniz. Bu yüzden gerçekçi olmamız lazım." dedi.

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Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
3/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
4/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
5/30

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
6/30

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
7/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
8/30

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
9/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
12/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35
16/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
17/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
18/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
19/30

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
20/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
21/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
22/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
23/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
24/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
25/30

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, George Russell, Williams FW43, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, George Russell, Williams FW43, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
26/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, suffers a spin ahead of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, suffers a spin ahead of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
27/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
28/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
29/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
30/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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