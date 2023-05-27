Mekies: "Çalışmaya devam etmeliyiz"

Ferrari pilotları Monako'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarını 2. ve 3. sıralarda tamamlarken, Carlos Sainz gün sonuna doğru kaza yaptı.

Yine de Ferrari'nin sportif direktörü Laurent Mekies bu önemli yarış hafta sonunun ilk gününün nispeten iyi geçtiğine inanıyor.

Mekies, "Genel olarak antrenmanların iyi geçtiğini söyleyebiliriz, her iki sürücüye de pistte mümkün olduğunca çok çalışma fırsatı vermek istedik."

"Bu kapsamda araçlarımızın neredeyse garajda kalmadığını gördünüz."

"Sürücülerin özgüvenlerinin artmasını sağlamak ve aracın tüm potansiyelini ortaya koyabilmeleri için çalışmaya devam etmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu süreç hâlâ devam ediyor."

"Hem Charles hem de Carlos'un bu pistte çok yüksek hızlara çıkabileceklerini biliyoruz ve bizim işimiz onlar için doğru koşullar yaratmak." dedi.

Mekies gelecek yıl birlikte çalışacağı AlphaTauri'ye ne zaman katılacağını bilmiyor.

Mekies, "Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşebileceğine dair karar henüz nihai verilmedi."

"O zamana kadar Ferrari için elimden gelenin en iyisini yapmaya, %100'ümü vermeye ve kırmızı renk için çalışmaya devam edeceğim!" dedi.