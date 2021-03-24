Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

2021 sezonuyla birlikte takımların sezon boyunca sadece 145 milyon dolar harcama hakkı olacak, fakat başta sürücü maaşları olmak üzere birkaç kalem bu sınırlandırmadan hariç tutuldu.

Bu kısıtlama ilerleyen yıllarda ise daha da azalacak; 2022’de sınır 140 milyon dolar olurken, 2023’te bu sınır 135 milyon dolara çekilecek.

Bütçe kısıtlaması en çok, Formula 1’in en çok harcayan 3 takımını etkiledi: Ferrari, Mercedes ve Red Bull.

Mekies de Ferrari’nin bütçe kısıtlamasından ne kadar etkilendiğini açıklarken, takımın tüm yapısının işlevsiz kılındığını ve dolayısıyla hem takımı yeniden yapılandırdıklarını hem de işten çıkarmalarda bulunmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Racingnews365.nl tarafından bütçe kısıtlamasından en çok etkilenen takımın Ferrari olup olmadığı sorulduğunda Mekies şu cevabı verdi: “Bundan biraz daha karmaşık bir durum.”

“Kış arasında, normalde isteyeceğiniz gibi 2 ya da 3 vardiya halinde çalışamıyorsunuz.”

“Sadece bu da değil. Bizim için, aynı zamanda tüm takımı yeniden yapılandırıp büyük kesintiler yapmamız gerektiği anlamına geliyordu. Artık tek bir proje üstünde çalışırken dahi alıştığımız şekilde çalışamıyoruz. Yeni kurallara uyum sağlamak için tüm yapılanmanın gözden geçirilmesi gerekti.”

Ferrari’nin 2020 sezonunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan takım 2019’da gridin en üst sırası için mücadele ederken, geçtiğimiz senenin takımlar şampiyonasını ancak 6. sırada tamamlayabildi.

Maranello merkezli ekip 2021 sezonu öncesinde aralarında motor departmanı da olmak üzere, birçok alanda geliştirmelerde bulunduğuna inanıyor; fakat Ferrari, başarı yolunda en büyük şansının 2022 sezonunda gelecek yeni kural döneminde yattığını bilen takımlardan biri.

Ferrari halihazırda odaklarının 2022 sezonu olduğunu açıkladı, dolayısıyla SF21’in pek güncelleme almayacağını söyleyebiliriz; fakat Mekies, Ferrari’nin tüm kaynaklarını 2022 aracına aktarıp aktarmama kararını, ilk birkaç yarıştan sonra vereceğini belirtti.

Mekies, “Tüm kaynaklarınızla 2022 aracına mı odaklanmalısınız? Çünkü 2021 aracı üstünde ne kadar zaman harcarsanız, yeni araca o kadar az yatırımda bulunabiliyorsunuz.”

“Bu zor bir karar, fakat ilk birkaç yarıştan sonra bu kararı vereceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.